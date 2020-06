Jürgen Klopp vor Re-Start mit Liverpool: "Die schwierigste Saison, um Meister zu werden"

Liverpool könnte die Meisterschaft in der Premier League bald fix machen. Für Jürgen Klopp wird der Titel durch die Coronakrise nicht geschmälert.

Teammanager Jürgen Klopp sieht die Leistung seines durch die außergewöhnlichen Umstände der Coronapause in keiner Weise geschmälert. "Macht uns ein Sternchen hintendran, von mir aus", sagte Klopp vor dem Wiedereinstieg der Reds in die Premier League am Sonntag (20.00 Uhr im LIVE-TICKER) beim .

Dies sei "definitiv die schwierigste Saison, um Meister zu werden", sagte der Trainer des weit enteilten Tabellenführers: "Wer Meister wird, erreicht Historisches, weil es ein Jahr ist, das wir niemals vergessen werden. Deshalb würden wir das Sternchen genießen."

Liverpool Meister mit Sondervermerk? Klopp: "'Asterisk' kannte ich nur aus den Comics"

Viele Experten hatten gefordert, Liverpool, den designierten Meister, künftig in der Liste der Premier-League-Champions gesondert auszuweisen. Das englische Wort "asterisk" für Sternchen habe er googeln müssen, sagte Klopp: "Das kannte ich nur aus den Comics."

Liverpool benötigt angesichts seines 22-Punkte-Vorsprungs auf noch maximal zwei Siege aus neun Spielen für seine erste Meisterschaft seit 1990.