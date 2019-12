Jüngster Torhüter der CL-Geschichte? Genk-Keeper Maarten Vandevoordt vor historischem Einsatz

Maarten Vandevoordt ist gerade mal 17 Jahre alt. Am Dienstag wird der Torhüter des KRC Genk voraussichtlich CL-Geschichte schreiben.

Torhüter Maarten Vandevoordt vom belgischen Meister wird am Dienstag voraussichtlich Champions-League-Geschichte schreiben. Bei einem Einsatz im für Genk bedeutungslosen letzten Gruppenspiel bei der (18.55 Uhr) würde Vandevoordt mit 17 Jahren und 287 Tagen zum jüngsten Keeper avancieren, der jemals in der Königsklasse eingesetzt wurde.

Zudem wäre Vandevoordt der erste Torwart unter 18 Jahren, der in der spielen darf. Bislang hält den Rekord für den jüngsten CL-Keeper aller Zeiten mit Mile Svilar, der im Oktober 2017 mit 18 Jahren und 52 Tagen für gegen ran durfte, ebenfalls ein Belgier.

Genk: Vandevoordt verdrängt Vukovic-Vertreter Coucke

Vandevoordt profitiert aktuell davon, dass Genks Stammtorwart Danny Vukovic seit August aufgrund eines Achillessehnenanrisses ausfällt. Da dessen Vertreter Gaetan Coucke zuletzt enttäuschende Leistungen zeigte, beorderte KRC-Trainer Hannes Wolf am vergangenen Samstag gegen Cercle Brügge (2:1) erstmals Vandevoort in einem Ligaspiel in den Kasten. Wenige Tage zuvor hatte der Teenager auch im Pokalspiel gegen Antwerpen den Vorzug vor Coucke erhalten.

Vandevoordt ist aktueller belgischer U19-Nationaltorhüter und hat bei Genk den gleichen Torwart-Trainer wie einst auch Real-Keeper Thibaut Courtois, der aus dem Nachwuchs der Belgier stammt.

Genk hat in CL-Gruppe E bislang erst einen Punkt geholt. Damit wird die Wolf-Elf als Tabellenletzter ausscheiden, auch der Sprung auf den für die berechtigenden dritten Platz ist nicht mehr möglich.