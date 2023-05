Jubel als Spiderman: Sheraldo Becker macht's wie Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang ist sicher stolz auf ihn: Sheraldo Becker macht den Spiderman.

WAS IST PASSIERT? Sheraldo Becker hat seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für Union Berlin gegen den Tabellennachbarn SC Freiburg auf ungewöhnliche Art und Weise gefeiert. Der Stürmer streifte eine Spiderman-Maske über und jubelte vor den Fans im Stadion An der Alten Försterei in Superhelden-Manier.

WAS IST DER HINTERGRUND? Becker, der Unions 1:0 durch Kevin Behrens bereits vorbereitet hatte, schüttelte vor seinem Tor Gegenspieler Manuel Gulde ab und vollstreckte anschließend nach Robin Knoches Zuspiel aus halbrechter Position eiskalt. Es folgte besagter Jubel, den Schiedsrichter Marco Fritz mit der Gelben Karte bestrafte.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Treffer in der Bundesliga in Superhelden-Manier zelebriert wird. Der ehemalige BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang (FC Chelsea) feierte mehrfach Tore auf diese Art und Weise. Besonders ausgefallen: Im Revierderby gegen den FC Schalke 2015 jubelte er zum Beispiel mit Sturmpartner Marco Reus als Batman und Robin.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Becker ließ wenig später per Rechtsschuss seinen zweiten Treffer vom Nachmittag folgen. Der 28-Jährige steht mittlerweile bei zwölf Saisontoren in 45 Einsätzen für die Berliner. Dazu lieferte er auch noch acht Assists.

WIE GEHT ES WEITER: Union trifft an den beiden letzten Spieltagen noch auf 1899 Hoffenheim und Werder Bremen. Die Köpenicker haben dabei gute Chancen, ihre erste Teilnahme an der Champions League einzutüten.