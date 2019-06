Offensivspieler Juan Mata vom englischen Rekordmeister hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2021 verlängert. Dies gaben die Red Devils am Mittwochabend bekannt.

Der neue Kontrakt des 31-jährigen Spaniers enthält zudem die Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

We can confirm Juan Mata has signed a new contract with #MUFC.