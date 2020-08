Sein Bild als 17-Jähriger ging um die Welt: So verlief die bisherige Karriere von Lazios Talent Joseph Minala

Jeder Fußballfan dürfte das Bild vom 17-jährigen Joseph Minala kennen. Doch was wurde aus dem Lazio-Talent, dessen Alter stark angezweifelt wurde?

HINTERGRUND

Sucht man auf Google nach einer Erklärung für "viral gehen", bekommt man prompt eine treffende Erklärung geliefert. In der Welt von Social Media handelt es sich um ein Video oder Bild, das im Internet tausend- oder millionenfach geklickt, geliked, geteilt oder kommentiert wird.

Einen solch viralen Post gab es im Jahr 2014, als ein Foto vom 17-jährigen Joseph Minala aus der Jugend von für zahlreiche Diskussionen führte. Der Grund war simpel: Viele Leute konnten nicht glauben, dass der abgebildete Spieler erst 17 Jahre alt sein soll – vor allem nicht, nachdem eine afrikanische Webseite behauptete, der Kameruner sei bereits 41 Jahre alt.

Es ging sogar so weit, dass der italienische Verband eine Untersuchung einleitete, um Minalas Alter zu verifizieren oder eben falsifizieren. Lazio stand immer hinter dem Spieler, verwies in einer Pressemitteilung darauf, eine korrekte Geburtsurkunde vorliegen zu haben und verhalf ihm vor seinem 18. Lebensjahr sogar zu drei Einsätzen in der . Kurze Zeit später wurde auch der Vorwurf der Urkundenfälschung gegen ihn fallen gelassen, "die Untersuchung hat ergeben, dass es keinen Grund für eine Disziplinarmaßnahme gibt", hieß es in einer Mitteilung des Verbandes.

Joseph Minala steht immer noch bei Lazio unter Vertrag

Der große Durchbruch bei den Römern gelang Minala in der Folge nie, umso mehr überrascht es, dass er aktuell immer noch beim Klub aus der Ewigen Stadt unter Vertrag steht. In der Folgespielzeit nach seinem Debüt ging es per Leihe zur SSC Bari in die zweite Liga, dort kam der zentrale Mittelfeldspieler auf 18 Einsätze, in denen ihm drei Tore gelangen.

Es sollten vier weitere Leihen zu Latina Calcio, erneut Bari und zweimal zu US Salernitana folgen, alle Klubs spielten zu Minalas Zeit dort in der Serie B.

Im Sommer 2019 kehrte er dann erstmal wieder für einen längeren Zeitraum zu Lazio zurück und nach der darauffolgenden Winterpause kam er tatsächlich noch zu einem weiteren Einsatz bei den Profis. Mitte Januar kam er nach 72 Minuten im Achtelfinale der gegen US Cremonese für Stürmerstar Ciro Immobile in die Partie. Trainer Simone Inzaghi nominierte ihn in der Folgezeit sogar sechs weitere Male in den Kader der Serie-A-Mannschaft, zum Einsatz kam er nicht mehr.

Ende Februar und somit kurz vor dem Corona-Lockdown entschied sich Minala für eine erneute Leihe. Qingdao Huanghai aus der chinesischen Super League sicherte sich die Dienste des mittlerweile 23-Jährigen bis zum Jahresende, aufgelaufen ist er – auch wegen des Lockdowns – für seinen neuen Klub noch nicht.

"Mein Ziel ist es, zu Lazio zurückzukehren"

Mit fünf Monaten Verzögerung kam Minala Ende Juli in an. Aufgrund einer Quarantäne verpasste er die ersten drei Spieltage komplett, am vierten Spieltag gehörte er gegen Chongqing Dangdai Lifan erstmals dem Kader an.

"Für mich ist China eine großartige Herausforderung. Ich habe Angebote aus der Serie B abgelehnt, weil ich in einer stärkeren Liga spielen wollte", freute er sich auf seine neue Aufgabe. Knapp zehn Monate läuft sein Vertrag bei Lazio noch und aktuell ist nicht davon auszugehen, dass ihn die Biancocelesti darüber hinaus halten werden.

Minala selbst hat seinen großen Traum allerdings noch nicht aufgeben. "Mein Ziel ist es, zu Lazio zurückzukehren und sie davon zu überzeugen, dass auf mich gebaut werden kann", zeigte sich das Kraftpaket weiter fest entschlossen.