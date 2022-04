José Mourinho landet neuen Posten - Topps wird offizieller Lizenzpartner der UEFA EURO 2024™

Der Sportsammelkarten-Riese Topps hat einen Vertrag als exklusiver Partner der UEFA Euro 2024 unterzeichnet.

Damit beginnt nach 40 Jahren eine neue Ära: Ab 2022 wird Topps offizielle Sticker, Sammelkarten und mehr rund um die UEFA EURO und andere Nationalmannschaftswettbewerbe der UEFA anbieten.

Zur Feier dieses Deals hat Topps sich die Dienste eines ganz besonderen Manns gesichert und Jose Mourinho, The Special One, als Marken-Botschafter verpflichtet.

„Das ist etwas ganz Besonderes für uns. Deshalb haben wir keinen Geringeren als The Special One, José Mourinho, ausgewählt. Er ist eine wahre Legende und einer der größten Namen im europäischen Fußball“, so Patrick Rausch, Chief Marketing Officer EMEA von The Topps Company.





„Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit ihm als Testimonial bekannt zu geben und einen so kultigen Werbespot zeigen zu können – der Beweis dafür, dass Werbung von Sticker-Vertreibern tatsächlich lustig und unterhaltsam sein kann.“

Topps ist bereits offizieller Partner der UEFA Champions League™ und aller anderen Vereinswettbewerbe der UEFA. Heute haben Topps und die UEFA ihre Partnerschaft für die UEFA EURO 2024™, die UEFA EURO 2028 und weitere Nationalmannschaftswettbewerbe der UEFA bekannt gegeben, darunter die Endrunde der UEFA Nations League und die Fußball-Europameisterschaft der Frauen, die UEFA Women's EURO 2025.

Topps, seit Anfang des Jahres Teil der führenden globalen digitalen Sportplattform Fanatics, wird von 2022 bis 2028 der neue und offizielle Lizenzpartner der UEFA sein.

Die ersten Produkte werden im Sommer 2022 erhältlich sein.