31 Millionen pro Jahr: Jose Mourinho lehnt wohl Rekord-Angebot aus China ab

Guangzhou Evergrande soll Jose Mourinho eine Rekordsumme für den Trainerposten geboten haben. Der Portugiese lehnte jedoch ab.

Star-Trainer Jose Mourinho hat offenbar ein Rekord-Angebot vom chinesischen Erstligisten abgelehnt. Das berichtet Sky Sports und beruft sich dabei auf eigene Quellen.

Dem Ex-Coach von soll eine Offerte mit einem Jahresgehalt in Höhe von rund 31 Millionen Euro vorgelegt worden sein – noch nie in der Fußballgeschichte verdiente ein Trainer derart viel. Zusätzlich soll Mourinho die Option gehabt haben, seine Vertragslaufzeit selbst zu bestimmen.

Jose Mourinho sieht seine Zukunft weiter in Europa

Schon im April kursierten Fotos, auf denen Mourinho zusammen mit Milliardär Xu Jiayin zu sehen war. In London versuchte der Klubbesitzer von Guangzhou Evergrande den Portugiesen von einem Engagement in zu überzeugen. Dem Bericht zufolge fühlte sich Mourinho zwar von der Offerte geschmeichelt, er sehe seine Zukunft jedoch weiter in Europa.

Mit dem , , dem , und Manchester United sammelte Mourinho seit 2002 zahlreiche Titel. Neben acht nationalen Meistertiteln gewann er unter anderem auch zweimal die .

Seit seiner Entlassung bei ManUnited im Dezember 2018 ist The Special One vereinslos.