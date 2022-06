"F***, er hasst mich": Als Jose Mourinho ein Supertalent vor versammelter Mannschaft abwatschte

Angel Gomes war vor ein paar Jahren eines der größten Talente bei United. Eine Ansprache von Jose Mourinho bleibt ihm wohl ewig in Erinnerung.

Eigentlich war es ein guter Tag für Angel Gomes. Ein paar Monate zuvor hatte er mit 16 sein Premier-League-Debüt für Manchester United gefeiert, er galt als eines der größten Talente Europas und als eines der hoffnungsvollsten Eigengewächse bei den Red Devils sowieso.

Nun, inzwischen 17 Jahre alt, berief ihn Jose Mourinho, der ihm auch seine Liga-Premiere ermöglicht hatte, in der Saison 2017/18 hin und wieder für ein Pokalspiel in den Profikader Uniteds. Wertvolle Erfahrungen für ein Top-Talent wie Gomes, das sich dabei zudem Einsatzzeit auf höchstem Niveau erhoffen durfte.

"Ich habe diese Geschichte bisher noch nie erzählt", sagte der heute 21-jährige Mittelfeldspieler kürzlich in einem Interview mit SPORTbible. Er saß gerade mit den Stars aus Uniteds erster Mannschaft beim Essen, hatte tags zuvor noch für die U21 gespielt - und Mourinho hatte dieses Spiel offensichtlich gesehen.

Jose Mourinho zu Angel Gomes: "Mit dir bin ich fertig"

"Er kam zum Tisch und sprach kurz mit jedem", erinnerte sich Gomes. "Als er bei mir ankam, schaute er mich an und sagte: 'Mit dir bin ich fertig'. Da er davor mit den anderen rumgealbert hatte, dachte ich zunächst, das sei nur ein Witz. Ich fragte ihn, warum, und dann begann er, meine Leistung vom Vortag zu analysieren. Er fand wohl, dass ich schlecht gespielt hatte. Ich selbst dachte nicht, dass ich so schlecht gewesen war. Aber er war halt der Boss."

Vor versammelter Mannschaft und all den Stars, zu denen Gomes aufschaute, nahm Mourinho dessen Spielweise bei der U21 am Tag zuvor auseinander. "Ich hatte schon ein paar Standpauken erlebt, aber eben nicht vom Big Boss", sagte Gomes. "Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet und war verblüfft."

Als Mourinho sich wieder beruhigt hatte, war Gomes fertig mit den Nerven. "Einige der anderen Spieler kamen zu mir und munterten mich auf: 'Mach' dir keine Sorgen, ignoriere ihn einfach. Er will damit eine Reaktion von dir bewirken. So ist er nun mal'."

Doch Gomes, gerade mal 17 Jahre alt, konnten die Aufmunterungen nicht wirklich beruhigen. "In meinen Kopf lief in Dauerschleife: 'F***, er hasst mich'. Ich ging auf mein Zimmer und rief meinen Vater an. Ich weinte fast."

Angel Gomes: Inzwischen bei Lille etabliert

Wenngleich für Gomes damals eine Welt zusammenbrach, hat er Mourinho längst verziehen und verstanden, warum der portugiesische Startrainer so handelte. "Er wollte mir damit verdeutlichen: 'Wenn du hier sein willst, dann musst du wissen, dass du so behandelt wirst'. Das war kein Jugendfußball mehr. Erst als ich etwas älter war, verstand ich das. Damals war ich zu jung, um ihn zu verstehen, aber mit meiner heutigen Reife würde ich sehr gerne noch einmal unter ihm spielen, weil er das Beste aus seinen Spielern herauskitzelt."

Gomes, der einst schon als Sechsjähriger zu United gekommen war, verließ die Engländer im Sommer 2020 auf der Suche nach regelmäßiger Spielzeit auf Top-Niveau. Für die erste Mannschaft der Red Devils hatte er lediglich zehn Pflichtspiele absolviert.

Der Supertechniker wechselte zum OSC Lille und hat sich bei den Franzosen nach einem starken Leihjahr bei Boavista Porto mittlerweile etabliert. In der vergangenen Saison kam der englische U21-Nationalspieler auf insgesamt 30 Einsätze, in denen ihm drei Tore gelangen.