Jose Mourinho: Darum musste ich Luka Modric zu Real Madrid holen

2012 holte Jose Mourinho Luka Modric von Tottenham zu Real Madrid. Der Portugiese erklärt, was ihm damals an dem Kroaten besonders imponierte.

Real Madrids früherer Trainer Jose Mourinho hat in einem Interview erklärt, warum er im Sommer 2012 den späteren Weltfußballer Luka Modric unbedingt zu den Königlichen holen wollte.

"Ich bestand darauf, Modric zu Real Madrid zu bringen, weil er alles hatte, was wir in der Mannschaft brauchten", sagte Mourinho der kroatischen Zeitung Sportske Novosti und führte aus: "Technik, Vision, das Lesen eines Spiels, Qualität bei der Entscheidungsfindung, schnelles Denken, er spielte kurze Pässe, lange Pässe, traf von außerhalb des Strafraums, beherrschte das Pressing, war intelligent im Positionsspiel und spielte intensiv. All das brauchten wir bei Real Madrid."

Mourinho: "Modric verstand schnell, was Real Madrid ist"

Modric wechselte seinerzeit für 35 Millionen Euro von Tottenham nach Madrid, inzwischen hat der Mittelfeld-Maestro für Real insgesamt 379 Pflichtspiele absolviert und viermal die Champions League gewonnen. "Er hat sich mit einer sehr ruhigen Art an Real Madrid angepasst. Luka ist ein stabiler Kerl und selbstsicher", lobte Mourinho.

Der 58-Jährige, der Real von 2010 bis 2013 coachte und seit November 2019 Cheftrainer bei Tottenham ist, betonte zudem, dass Modric auch wegen seiner starken Persönlichkeit so erfolgreich wurde: "Er verstand schnell, was Real Madrid ist, um was für eine Dimension es sich bei dem Klub handelt. Und er kannte seine Ziele. Er ist ein Junge, der für das Team arbeitet. Ein toller Profi, der ein ruhiges Leben führt, die Zeit mit seiner Familie genießt, hart arbeitet und zugleich bescheiden ist."

Vergleichen will Mourinho den inzwischen 35-jährigen Modric, dessen Vertrag in Madrid Ende Juni ausläuft, indes mit niemandem: "Luka hat den Ballon d‘Or gewonnen, vergleichen wir ihn mit niemandem", so der Portugiese.