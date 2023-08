José Mourinho lehnt Millionen-Offerten aus Saudi-Arabien ab

José Mourinho hat nach einigen Angaben millionenschwere Angebote aus Saudi-Arabien abgelehnt, weil er bei der AS Roma bleiben möchte.

WAS IST PASSIERT? José Mourinho hat in einem Interview mit dem Corriere dello Sport erzählt, dass er millionenschwere Angebote aus Saudi-Arabien abgelehnt habe. Konkret bezog er sich dabei auf die beiden Klubs Al-Ahli und Al-Hilal.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe über die Angebote AS Roms Eigentümer informiert und klargemacht, dass ich sie nicht annehmen werde. Ich habe den Spielern und den Fans von AS Rom versprochen, dass ich bleibe", so der Portugiese.

"Ich habe bereits das unglaublichste Angebot, das ein Trainer jemals erhalten hat, abgelehnt, als mir China die Trainerbank der Nationalmannschaft und eines Klubs angeboten hatte, in dem alle Nationalspieler im Einsatz gewesen wären. Es war ein unmoralisches finanzielles Angebot, abseits jeglicher Parameter", meinte Mourinho geheimnisvoll.

WAS IST DER HINTERGRUND? In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte, dass der Trainer Italien verlassen könnte. Saudi-Arabien galt dabei aufgrund der finanziellen Vorzüge als verlockend. Mourinho steht nun vor seiner dritten Saison bei der Roma, sein Vertrag läuft im Juni kommenden Jahres aus.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? In Zukunft will Mourinho weiterhin einen Top-Klub trainieren. "Ich bin besser den je, das sagt man doch über mich, nicht wahr?", fragte der 60-Jährige rhetorisch. Er zog zudem Parallelen zum Italiener Carlo Ancelotti, Ex-Coach unter anderem von Bayern München.

"Ancelotti hat seine erste internationale Trophäe 2003 und die letzte 2023 erobert. Ich habe den ersten internationalen Titel 2004 und den letzten 2022 gewonnen, das ist etwas Außerordentliches. Nach 20 Jahren sind wir immer noch die stärksten. Ancelotti ist für mich großartig", meinte der portugiesische Fußballlehrer.