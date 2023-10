"Kein Trainer öffnete die Tore, um mich reinzulassen": José Mourinho erzählt herzerwärmende Story über Roma-Debütant Francesco D'Alessio

D'Alessio debütierte am Donnerstag in der Europa League für die Roma - inklusive bewegender Geschichte seines Trainers.

WAS IST PASSIERT? Roma-Trainer José Mourinho hat nach dem 4:0-Sieg gegen Servette FC in der Europa League am Donnerstag eine herzerwärmende Story über den 19-jährigen Debütanten Francesco D'Alessio erzählt.

WAS WURDE GESAGT? "Lasst mich Euch zunächst einmal eine Geschichte erzählen", begann Mourinho ein Interview in der Mixed Zone nach der Partie und holte den gerade vorbei laufenden D'Alessio zu sich. "Im Sommer, bevor die Kinder wieder in die Schule gingen, trainierten wir und es standen zahlreiche Kinder außerhalb von Trigoria (Trainingszentrum der Roma, d. Red.). Sie wollten unbedingt reinkommen, um das Training anschauen zu können. Er (D'Alessio, d. Red.) war auch bei uns dabei und sagte: 'Als ich sieben, acht oder neun Jahre alt war, stand ich selbst dort draußen und brüllte, weil ich rein wollte. Kein Trainer öffnete die Tore, um mich reinzulassen'."

Mourinho entschied daher kurzerhand, die Kinder reinzulassen. Zu D'Alessio führte der Portugiese indes aus: "Jetzt spielt er für die Roma, in der Europa League, im Stadio Olimpico vor 50.000 oder 60.000 Menschen und seiner Familie. Ich will nicht mehr sagen, er kann reden", sagte Mourinho und überließ seinem Youngster das Feld.

WAS IST DER HINTERGRUND? D'Alessio wurde im Nachwuchs der Roma groß und durfte gegen Servette erstmals ein Pflichtspiel für die erste Mannschaft bestreiten. In der 77. Minute wurde der Mittelfeldspieler dabei für Edoardo Bove eingewechselt.