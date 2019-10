Jose Mourinho nennt den besten Spieler aller Zeiten

Jose Mourinho hat in einem Interview seinen persönlichen besten Spieler aller Zeiten verraten - Brasilien-Legende Ronaldo.

Nicht etwa Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo sind für Trainerlegende Jose Mourinho die größten Spieler aller Zeiten - sondern Ronaldo Nazario. Dies verriet der derzeit vereinslose Coach im Interview mit LiveScore.

"Cristiano Ronaldo und Leo Messi hatten längere Karrieren, sie waren in 15 Jahren fast jeden Tag ganz oben", so Mourinho. "Aber wenn man nur über Talent und Fähigkeiten spricht, kommt niemand an Ronaldo Nazario vorbei."

Mourinho: Verletzungen verhinderten noch größere Ronaldo-Karriere

Mourinho arbeitete unter Bobby Robson als Dolmetscher beim , wo er auch Ronaldo in der Saison 1996/97 lieben und schätzen lernte. "Damals habe ich gemerkt, dass er der beste Spieler war, der jemals den Rasen betreten hat."

Zwar hätten die Verletzungen laut Mourinho "eine Karriere zerstört, die noch unglaublicher hätte sein können, aber das Talent, das dieser 19-jährige Junge hatte, war etwas Unglaubliches."