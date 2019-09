Jose Mourinho hatte ein Angebot von Benfica Lissabon

Jose Mourinho hätte im Sommer den Trainerposten bei Benfica Lissabon übernehmen können, lehnte das Angebot des portugiesischen Meisters aber ab.

Startrainer Jose Mourinho lehnte im Sommer ein Angebot des portugiesischen Rekordmeisters Lissabon ab. Das verriet Adler-Präsident Luis Filipe Vieira im Interview mit TVI.

Statt der anvisierten Verpflichtung Mourinhos wurde schließlich Benficas Reserve-Trainer Bruno Lage zum Chefcoach befördert. Vieira betonte, man habe Lage gegenüber immer mit offenen Karten gespielt: "Als Rui Vitoria ging, habe ich ihm gesagt, er werde unser Trainer, sollten wir in den Gesprächen mit Mourinho keine Einigung erzielen."

Benfica: Lage nicht gegen Mourinho-Verpflichtung

Lage selbst hätte sich gar über eine Übereinkunft mit The Special One gefreut: "Lage sagte, dass er ihn selbst vom Flughafen abholen würde, sollten wir ihn verpflichten", so Vieira.

Dazu kam es aber nicht und Lage trat Rui Vitorias Nachfolge an. Nach sechs Spieltagen in der Primeira Liga steht Benfica aktuell mit 15 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

Jose Mourinho ist derweil seit seinem Aus bei im Dezember 2018 vereinslos. Die ersten großen Erfolge seiner Trainer-Karriere hatte der 56-Jährige einst in gefeiert: Mit Benfica-Rivale Porto gewann er zwischen 2002 und 2004 die , den UEFA-Cup und zweimal die Meisterschaft.