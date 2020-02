Berater von Chelsea-Star Jorginho über möglichen Sommertransfer zu Juventus: "Warum nicht?"

Kommt es für Jorginho im Sommer bei Juventus zur Wiedervereinigung mit Maurizio Sarri? Der Berater des Chelsea-Stars will das nicht ausschließen.

Mittelfeldspieler Jorginho könnte den im kommenden Sommer verlassen. Das verriet sein Berater Joao Santos in einem Interview mit dem Onlineportal TuttoJuve. Ein möglicher Interessent ist dabei der italienische Meister , dessen Trainer Maurizio Sarri als Fan von Jorginho gilt.

"Auf dem Transfermarkt kann alles passieren. Ich würde zu Juventus sagen: 'Warum nicht?'. Jorginho hat bei Chelsea einen Dreijahresvertrag. Es ist also klar, dass die Priorität ist, dort zu bleiben. Wir könnten aber auch erwägen, den Verein im Juli zu verlassen", erklärte Santos.

Berater von Chelseas Jorginho: "Zu den Bianconeri würden wir nicht 'Nein' sagen"

Der Agent führte weiter aus: "In diesem Fall wären wir bereit, die verschiedenen Angebote zu prüfen, die aus , und kommen werden." Dabei wären er und Jorginho einem Wechsel zum Rekordmeister der nicht abgeneigt.

"Warum sollte es nicht möglich sein, sich Juventus anzuschließen? Das ist der wichtigste Verein in Italien, der in den letzten Jahren am meisten gewonnen hat. Zu den Bianconeri würden wir nicht 'Nein' sagen“, erklärte Santos. Ausschlaggebend könnte bei einem möglichen Transfer nach Turin Jorginhos Beziehung zu Trainer Sarri werden.

Die Beiden arbeiteten bereits zwischen 2015 und 2019 zusammen. Santos kann die Spekulationen nachvollziehen: "Das ist doch klar, denn Sarri war Jorginhos Trainer bei Napoli und Chelsea. Der Spieler war in den letzten vier Jahren von grundlegender Bedeutung in seiner Taktik, kennt das System in- und auswendig und aus diesem Grund gibt es diese Gerüchte."

Agent von Jorginho: "Niemand von Juve hat mich kontaktiert, um über ihn zu sprechen"

Sollte die Alte Dame Interesse an Jorginho haben, müsste sie jedoch zunächst Chelsea überzeugen, so Santos: "Wenn Juventus, das bereits einen sehr starken Kader hat, ihn brauchen würde und Chelsea zum Verkauf bereit wäre, würden wir ihr Angebot auf jeden Fall prüfen. Es wäre dann an den Klubs, eine Einigung zu erzielen."

Santos betonte jedoch auch, dass Jorginho bisher kein Angebot aus Turin vorlag: "Niemand von Juve, weder jetzt noch in der Vergangenheit, hat mich kontaktiert, um über Jorginho zu sprechen. Der Verein müsste zuerst mit Chelsea sprechen, da ein Gespräch mit mir die Situation nicht wesentlich verändert."

Im Sommer 2018 wechselte der Mittelfeldspieler gemeinsam mit Sarri von der zum FC Chelsea und gewann in seiner ersten Saison bei den Blues die . Während sein ehemaliger Teamchef im Sommer zu Juventus weiterzog, kickt Jorginho weiterhin in London und kommt in der laufenden Saison auf neun Torbeteiligungen in 32 Einsätzen.