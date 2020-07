Offiziell: Jordi Cruyff tritt als Nationaltrainer von Ecuador zurück

Jordi Cruyff ist von seinem Posten als Nationaltrainer Ecuadors zurückgetreten. Über seine Gründe wurde zunächst nichts bekannt.

Der ehemalige niederländische Nationalspieler Jordi Cruyff ist bei seinem Engagement als Nationaltrainer von Ecuador noch vor seinem ersten Spiel zurückgetreten. Dies teilte der ecuadorianische Fußballverband (FEF) am Donnerstag mit. Der Sohn der niederländischen Fußball-Ikone Johan Cruyff hatte sein Amt im Januar diesen Jahres angetreten, wegen der Corona-Pandemie fanden seitdem aber keine Länderspiele statt.

Über die Gründe des plötzlichen Rücktritts wurde zunächst nichts bekannt. Jordi Cruyff hatte sich in den vergangenen Monaten wegen der Coronakrise in Europa aufgehalten, sollte aber ab dem 17. Juli in Ecuadors Hauptstadt Quito seine Arbeit vor Ort fortsetzen. Doch dazu kam es nicht.

Ecuador: Vor Cruyff auch Sportdirektor Cordon zurückgetreten

Zwei Wochen vor dem 46-Jährigen war in Antonio Cordon auch der Sportdirektor des Verbandes bereits zurückgetreten. Diese offene Planstelle will die FEF erstmal schließen, bevor sie mit der Nachfolgersuche für Cruyff beginnt.

Der ehemalige Mittelfeldspieler des und von arbeitete nach seiner Spieler-Karriere als Coach in Israel und , ehe er Ecuador als Nachfolger des Kolumbianers Hernan Dario Gomez zur in führen sollte.