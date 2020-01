Gary Lineker lobt Liverpool-Kapitän Jordan Henderson: "Wohl der am meisten unterschätzte Spieler der Premier-League-Geschichte"

-Legende Gary Lineker hat Mittelfeldspieler Jordan Henderson geadelt. Der Kapitän des fliege zu Unrecht meist unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung.

"Ich glaube, Jordan Henderson ist wohl der unterschätzteste Spieler der Premier-League-Geschichte", schrieb Lineker, der einst 80 Länderspiele für England absolvierte und von 1986 bis 1989 beim spielte, am Donnerstag bei Twitter. Der 59-Jährige fügte an: "Vermutlich habe ich daran jetzt etwas geändert."

Henderson spielt seit 2011 für Liverpool und hat bislang insgesamt 351 Pflichtspiele für die Reds absolviert (26 Tore). Auf dem Weg zum Champions-League-Triumph vergangene Saison stand der 29-jährige Engländer in fünf der sieben K.o.-Spiele in der Startelf, beim legendären 4:0-Erfolg im Halbfinal-Rückspiel gegen Barca gelang ihm ein Assist.

