Bundesliga: Jonathan Klinsmann wechselt von Hertha BSC zum FC St. Gallen

Bei der Hertha kam der Nachwuchstorhüter nie richtig zum Zug. Jetzt wechselt Jonathan Klinsmann von Berlin zum FC St. Gallen in die Schweiz.

Jürgen Klinsmanns Sohn Jonathan zieht es in die . Der 22 Jahre alte Torhüter wechselt vom Bundesligisten zum FC St. Gallen. Dies gaben die Schweizer am Dienstag bekannt. Der Filius des früheren Bundestrainers wird einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Seit 2017 hatte Klinsmann in der Hauptstadt gespielt, war in der jedoch nicht zum Einsatz gekommen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Nach meinen beiden Ausbildungsjahren bei Hertha BSC, die mich enorm weitergebracht haben, sind meine Ziele klar definiert: Ich will dem FC St. Gallen helfen, die zu erreichen und ich will so schnell wie möglich Stammtorhüter werden", sagte Klinsmann, der für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio als Stammtorwart der US-amerikanischen Auswahl eingeplant ist.

Hertha-Torwart Klinsmann: Nur ein Pflichtspiel für die Profis

Für Herthas Profiteam hatte er nur ein Pflichtspiel absolviert, im Dezember 2017 in der Europa League im Heimspiel gegen Östersunds FK.