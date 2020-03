John Obi Mikel fordert Saison-Abbruch in der türkischen Süper Lig: "Ich möchte in dieser Situation nicht Fußball spielen"

John Obi Mikel möchte angesichts der Corona-Pandemie nicht Fußball spielen und fordert daher den sofortigen Saison-Abbruch in der Süper Lig.

John Obi Mikel, der seit dieser Saison bei unter Vertrag steht, hat die türkischen Behörden angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus aufgefordert, dem Vorbild anderer Nationen zu folgen und die zum Schutz der Bevölkerung abzubrechen.

"Das Leben hat mehr zu bieten als Fußball", äußerte sich der 32-Jährige am Samstag in einem Instagram-Beitrag. Trabzonspor wäre am Sonntag gegen Istanbul gefordert. Mikel betonte: "Ich fühle mich nicht wohl und möchte in dieser Situation nicht Fußball spielen."

Mikel fordert: Saison abbrechen, um bei der Familie sein zu können

Um eine Übertragung der Infektionskrankheit von Mensch zu Mensch zu verhindern, ist der Ligabetrieb in vielen Ländern Europas vorerst unterbrochen. In der türkischen Süper Lig gibt es dagegen keine Pläne, die Spiele in der Region auszusetzen. Zuschauer sind bislang ebenfalls in den Stadien erlaubt.

"Jeder sollte in dieser kritischen Zeit bei seinen Familien und Angehörigen zu Hause sein", so Mikel, der forderte: "Die Saison sollte abgesagt werden, da die Welt mit solch turbulenten Zeiten konfrontiert ist." Für seine Forderung erhielt der Ex-Chelsea-Stürmer unter anderem Unterstützung von Radamel Falcao.