Dopingsperre und Jobsuche im Supermarkt: Joao Victors irrer Aufstieg in die Bundesliga

Eigentlich hatte er seine Karriere schon abgeschrieben, stand finanziell und sportlich vor dem Aus. Nun lebt Joao Victor den Traum von der Bundesliga.

HINTERGRUND

Als Oliver Glasner im Sommer 2019 sein Traineramt beim Linzer Athletik-Sport-Klub hinter sich ließ, um beim anzuheuern, nahm er einen seiner Schützlinge direkt mit. "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, in der zu spielen", sagte Joao Victor, der zuvor bereits zwei Spielzeiten unter Glasner trainiert hatte, nach seinem Wechsel zu den Wölfen.

Mit dem Transfer in die deutsche Beletage ging für den Brasilianer letztlich ein Traum in Erfüllung. Ein Traum, der zwei Jahre zuvor noch in unerreichbarer Ferne schien: "Ich dachte, meine Fußball-Laufbahn ist vorbei", schilderte Victor gegenüber der Sport Bild die Situation, als er 2017 vom österreichischen Verband für ein Jahr und acht Monate gesperrt wurde. Der Grund: Ein Verstoß gegen die Doping-Verordnung der UEFA.

Joao Victor: "Wir haben im Supermarkt gefragt, ob ich dort arbeiten kann"

Eigentlich wollte Victor nur seinen Kopfschmerzen entgegenwirken, doch die von seiner Mutter verabreichte Tablette enthielt Isometheptene, die laut der UEFA verboten sind. "Ich habe sie genommen und wusste nicht, dass darin ein Mittel enthalten ist, das auf der Doping-Liste steht", so Victor.

Bild: Getty Images

Zwar wurde die ursprünglich verhängte Sperre auf sechs Monate reduziert, weil er "keine körperlichen Vorteile durch das Medikament hatte. Aber ich konnte von heute auf morgen nicht mehr Fußball spielen und wusste nicht, wie mein Leben und das meiner Familie weitergehen sollte. Ich habe die Strafe an einem Sonntag zugestellt bekommen, und am Montag haben meine Mutter und ich nach einem neuen Beruf für mich geschaut. Wir waren zum Beispiel in Supermärkten und haben gefragt, ob ich dort arbeiten kann."

Zur damaligen Zeit befand sich der Flügelspieler gerade mal zwei Jahre auf europäischem Boden und kickte noch beim österreichischen Zweitligisten SV Kapfenberg, wo das Einkommen ohnehin schon knapp war: "Ich hatte tatsächlich nur 1.000 Euro im Monat verdient. 600 habe ich nach Hause geschickt. Meine Frau und ich haben von 400 Euro gelebt. Jeder in dachte, ich gehe nach Europa und bin superreich. Das war aber nicht so."

VfL-Trainer Oliver Glasner holt Joao Victor nach Wolfsburg

Die Sperre schreckte den LASK jedoch nicht davon ab, Victor trotzdem zu verpflichten - und das zahlte sich für beide Seiten aus: In 54 Spielen brachte er es auf 41 Torbeteiligungen (27 Treffer, 14 Assists). Als sein damaliger Trainer Glasner dann den Schritt in die deutsche Bundesliga wagte, zögerte er nicht lange, um seinen neuen Arbeitgeber von den sportlichen Vorzügen Victors zu überzeugen. Letztlich ging der Transfer im Juli 2019 für eine Ablöse von 3,5 Millionen Euro über die Bühne.

Bild: imago images / Tim Groothuis

Seit seiner Ankunft in Wolfsburg durchlebt der mittlerweile 26-Jährige zwar Höhen und Tiefen, ist aber stets ein fester Bestandteil des Kaders und wurde in der laufenden Bundesliga-Saison bislang in acht von zwölf Partien eingesetzt.

Sowohl sportlich als auch finanziell hat Victor damit Sphären erreicht, die 2017 mindestens utopisch erschienen. Zudem ist er nun um eine weise Erkenntnis reicher: "Wenn ich Kopfschmerzen habe, trinke ich kaltes Wasser und gehe schlafen."