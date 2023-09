João Palhinha im Winter zum FC Bayern? Fulham-Trainer Marco Silva äußert sich

WAS IST PASSIERT? Nach dem Scheitern eines Transfers von João Palhinha zum FC Bayern im Sommer gibt es Gerüchte, dass ein Wechsel im Winter nachgeholt werden könnte. Der Trainer des FC Fulham, Marco Silva, wollte sich im Evening Standard nicht konkret zu den Gerüchten äußern.

WAS WURDE GESAGT? "Ich kann die Zukunft nicht kontrollieren. Wenn man solche Angebote bekommt, von so einem riesigen Klub, dann wird es da weiterhin Geräusche geben. Was im Januar passiert oder nächsten Sommer, das kann ich nicht kontrollieren", meinte Silva.

Bei den Londonern sei Palhinha zumindest weiterhin ein gefragter Akteur. "Er wird weiter für uns spielen und ein Schlüsselspieler sein."

WAS IST DER HINTERGRUND? Palhinha stand beim 1:0-Sieg über Aufsteiger Luton Town am vergangenen Wochenende bereits wieder 90 Minuten lang auf dem Platz. Seinen Vertrag verlängerte der 28-Jährige vor wenigen tagen überraschend vorzeitig und ist nun bis 2028 an Fulham gebunden.

