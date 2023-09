João Palhinha im Winter zum FC Bayern? Es könnte ganz anders kommen

Sportdirektor Freund und Trainer Tuchel sind sich bei Palhinha offenbar einig - doch es droht ein Transferduell.

WAS IST PASSIERT? Der neue Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München sind sich bei João Palhinha offenbar einig: Laut Sport1 streben beide eine Verpflichtung im Winter an.

The Athletic berichtet unterdessen, dass auch Manchester United in den Poker einsteigen will. Am Deadline Day konnte der Premier-League-Klub aufgrund des Financial Fairplay nicht handeln. Weiterhin bei United unter Vertrag steht unterdessen Scott McTominay - der seinerseits bereits beim FC Bayern und bei Palhinhas aktuellem Klub Fulham gehandelt wurde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zum Ende der Sommer-Transferperiode scheiterte der Wechsel des 28-jährigen Mittelfeldspielers vom FC Fulham zum FC Bayern nur knapp.

