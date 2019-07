Atletico Madrids Neuzugang Joao Felix: Kein Druck trotz 127-Millionen-Euro-Ablöse

Trotz der utopischen Ablöse, die für Joao Felix gezahlt wurde, verspürt der Teenager keinen besonderen Druck bei Atletico Madrid.

Portugals Jungstar Joao Felix (19) sieht sich trotz der Ablösesumme von 127,2 Millionen Euro bei seinem Wechsel von Lissabon zu keinem noch höheren Druck ausgesetzt. "Die Ablösesummen werden durch den Markt reguliert", sagte der Teenager bei seiner Vorstellung, "und ich verstehe davon gar nichts!"

Felix überbot mit seiner Ablöse sogar seinen Landsmann und fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo (34), der bei seinem Wechsel vor Jahresfrist von zu 117 Millionen Euro gekostet hatte.

Joao Felix: CR7? "Ich möchte meine eigene Geschichte schreiben"

Vom fünfmaligen Weltfußballer holte sich Felix im Rahmen der Nations-League-Spiele im Juni sogar noch Ratschläge. "Er hat mit mir über Madrid gesprochen, als wir bei der Nationalmannschaft waren", verriet er, will von Vergleichen mit Ronaldo allerdings nichts wissen. "Ich bin hier, um meine eigene Geschichte zu schreiben. Die Vergleiche sind nicht gut. Cristiano ist Cristiano und ich möchte ich selbst sein."

Dass er in Madrid als Nachfolger von Weltmeister Antoine Griezmann in große Fußstapfen tritt, schreckt Youngster Felix nicht. "Ich setze mir mit meinem Spiel selbst die Grenzen. Ich werde versuchen, meinen Job so gut es geht zu erledigen", betonte er.

Der neue Atletico-Star erhielt aus den Händen von Präsident Enrique Cerezo das Trikot mit der Nummer "7" - die hatte bislang Griezmann getragen. Dessen Transfer zum soll in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.