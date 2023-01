João Cancelo in der Datenanalyse: Passt er überhaupt zum FC Bayern München?

João Cancelo wechselt zum FC Bayern. Doch passt der Man-City-Spieler zum FCB? Was sind seine Stärken und Schwächen?

Aktuell hat der FC Bayern mit Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui und Josip Stanisic drei Rechtsverteidiger im Kader. Dennoch sind die Münchner aufgrund mehrerer Umstände rechts in der Viererkette dünn besetzt. Pavard liebäugelt mit einem Abschied aus München im Sommer, darüber hinaus ist der Franzose seit Wochen außer Form.

Mazraoui zog sich während der Weltmeisterschaft in Katar eine Entzündung des Herzbeutels zu, weshalb er noch wochenlang ausfallen wird. Stanisic trauen die Verantwortlichen offenbar nicht zu, die wichtigen Spiele in der Champions League zu meistern. Cancelo ist dementsprechend eine sehr gute Alternative.

Wo liegen die Stärken und Schwächen des Portugiesen, gerade im Vergleich mit den Spielern, die der FC Bayern schon auf seinen Positionen hat? Wir machen den Check mit den Daten von Createfootball.

Wie hilft João Cancelo dem FC Bayern weiter?

Mit seiner Spielstärke passt der Portugiese perfekt zum dominanten Bayernspiel. Bei Manchester City ließ Trainer Pep Guardiola bereits in ähnlicher Weise spielen, einer Anpassung an das Bayern-System bedarf es für den Portugiesen also kaum. Zudem ist Cancelo in seiner Positionierung sehr variabel. Er kann sowohl den einrückenden Außenverteidiger im Spielaufbau geben als auch den hinterlaufenden Breitengeber.

Bei Manchester City war Cancelo außerdem in dieser Spielzeit fast ausschließlich als Linksverteidiger im Einsatz, wobei er oftmals in die Mitte zog und mit seinem starken rechten Fuß den Ball hinter die Kette chippte. Das ist bei den Bayern nicht möglich, schließlich ist Davies auf der linken Seite gesetzt.

Gegen tief stehende Mannschaften, gegen die die Bayern in der Bundesliga größtenteils spielen müssen, sind seine Chipbälle darüber hinaus eine wichtige Waffe. Aktuell füllt Joshua Kimmich bei den Bayern sie in der Rolle als vertikaler Spielmacher aus, eine Verpflichtung Cancelos entlastet also einerseits den Mittelfeld-Motor der Bayern und sorgt andererseits dafür, dass sich Kimmich mehr auf Defensivaufgaben konzentrieren kann.

Doch es gibt auch einige Risiken bei der Verpflichtung des Portugiesen. Mit Cancelo haben die Bayern neben Davies einen weiteren offensivdenkenden Außenverteidiger. Das könnte gegen schnell umschaltende Mannschaften zu einer Imbalance in der Konterabsicherung und verwaisten Defensivflügeln führen.

Fraglich ist auch die aktuelle Form, in der sich Cancelo befindet. In den letzten drei Spielen von Manchester City blieb er ohne eine einzige Spielminute, auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft verlor er im Laufe der Weltmeisterschaft in Katar seinen Stammplatz. Für die anstehenden CL-Duelle gegen Paris Saint-Germain braucht der FC Bayern Cancelo jedoch baldmöglichst in Top-Form, um die schwierige Aufgabe gegen die Franzosen zu lösen.

João Cancelo: Leistungsabfall im Vergleich zur Vorsaison

Saison 2021/22 Saison 2022/23 Differenz (in %) Abgefangene Pässe* 6,9 5,7 -18 Erfolgreiche Dribblings (in %) 68 50 -26 Vertikalpässe 25 20 -20 Steckpässe 2,8 1,7 -38 Progressive Pässe 13 9 -30

Alle Daten pro 90 Minuten in der Saison 2022/23

*Angepasst an ausgewogene Ballbesitzverhältnisse zur besseren Vergleichbarkeit

FC Bayern: Stärken und Schwächen von João Cancelo

Mit seiner herausragenden Technik rückt der 28-Jährige oftmals ins Zentrum ein und baut von dort aus mit seinem qualitativ hochwertigen Passspiel als tiefer Spielmacher die Angriffe auf. So kommt der Portugiese im Schnitt auf 20 Vertikalpässe pro Partie, wobei 74 Prozent dieser Bälle beim Mitspieler ankommen. Im Vergleich: Alphonso Davies und Noussair Mazraoui spielen lediglich 14 (73 Prozent Genauigkeit) bzw. 19 (79 Prozent Genauigkeit) Vertikalpässe pro Spiel.

Ansonsten ist Cancelo ein Spieler, welcher sich gerne im Angriffsdrittel bewegt und dort mit seinem breiten Set an Kreativität Torchancen kreiert. Mit schnellen und trickreichen Dribblings zieht er oftmals am Gegenspieler vorbei und flankt präzise in den Sechzehner. Mit 3,8 Flanken pro Begegnung stellt er seine Bayern-Konkurrenten Davies (1,0), Mazraoui (1,6) und auch Benjamin Pavard (2,3) deutlich in den Schatten. Seine Vielseitigkeit zeigt sich auch darin, dass er deutlich häufiger als Pavard und Mazraoui das Eins-gegen-eins sucht.

Auch gegen tiefstehende Gegner mit groß gewachsenen Innenverteidigern kann Cancelo glänzen. Mit seinen Steckpässen (1,7 pro Spiel) in den Sechzehner bedient er immer wieder tieflaufenden Angreifer, auch mit gut getimten Chipbällen hinter eine gut gestaffelte Defensivkette. Gegenüber Davies (0,6), Pavard (0,6) und Mazraoui (0,7) hat er hier ebenfalls deutliche Vorteile.

Defensiv kommen Cancelos Qualitäten nicht ganz so gut zur Geltung, dennoch besitzt er für einen offensiven Außenverteidiger starke Werte in Sachen Zweikampf (62 Prozent gewonnene Duelle). Mit aggressivem Gegenpressing erobert und fängt er viele Bälle ab, zudem ist er solide in Luftduellen (66 Prozent gewonnene Duelle). Gleichzeitig macht ihn das aber anfällig gegen schnelle, konterstarke Mannschaften.

João Cancelo vs. Pavard, Mazraoui und Davies: Der Datenvergleich

Cancelo Davies Pavard Mazraoui Defensiv-Zweikämpfe 5,1 5,7 5,8 7,1 Gewonnene Defensiv-Zweikämpfe (in %) 62 70 69 65 Kopfballduelle 2,8 1,1 3,5 2,9 Gewonnene Kopfballduelle in % 66 32 58 44 Flanken 3,8 1,0 2,3 1,6 Flankengenauigkeit in % 28 25 33 33 Dribblings 5,3 6,5 0,3 1,8 Erfolgreiche Dribblings in % 50 49 57 67 Progressive Läufe 3,3 3,9 1,2 1,6 Vertikalpässe 20 14 27 18 Angekommene Vertikalpässe in % 74 73 86 79 Lange Pässe 5,1 2,3 4,2 3,1 Angekommene lange Pässe in % 65 37 60 48 linienbrechende Pässe 1,4 0,5 0,2 0,2 Angekommene linienbrechende Pässe in % 42 17 60 33 Steckpässe 1,7 0,9 0,6 0,7 Progressive Pässe 9,2 7,0 11,4 7,4 Angekommene progressive Pässe in % 81 74 77 69

Alle Daten pro 90 Minuten in der Saison 2022/23