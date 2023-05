Manchester City kann in dieser Saison noch die Champions League gewinnen. Wäre der an den FC Bayern ausgeliehene João Cancelo dann auch CL-Sieger?

João Cancelo ist in der Saison 2022/23 für zwei Mannschaften in der Champions League im Einsatz gewesen - für Manchester City und den FC Bayern München.

Ende Januar wurde der Portugiese von den Skyblues bis zum Saisonende an den deutschen Rekordmeister ausgeliehen. Ironie des Schicksals war, dass beide Vereine im Viertelfinale der Champions League aufeinandertrafen. Manchester City setzte sich nach einem 3:0 im Hinspiel und einem 1:1 im Rückspiel durch.

Die Mannschaft des spanischen Erfolgstrainers Pep Guardiola hat weiterhin die Chance, die Königsklasse in diesem Jahr zu gewinnen: Nachdem Real Madrid im Halbfinale ausgeschaltet wurde, geht es am 10. Juni gegen Inter Mailand um den Titel.

Wäre João Cancelo Champions-League-Sieger, wenn Manchester City das Finale gewinnt?

Cancelo wird im Finale Manchester City die Daumen drücken. Zum einen ist es sein offizieller Arbeitgeber, zum anderen dürfte sich der 28-Jährige bei einem Sieg des Premier-League-Klubs selbst Champions-League-Sieger nennen.

Der Grund dafür sind seine sechs Einsätze für City in der Gruppenphase. Die Regeln der UEFA besagen, dass ein Spieler auch dann Champions-League-Sieger ist, wenn er in der Gruppenphase, aber nicht mehr in der K.-o.-Runde bei dem Finalsieger im Kader steht.

João Cancelo: Spiele für Manchester City in der Gruppenphase

Datum Spiel Ergebnis Minuten 6. September 2022 Sevilla - City 0:4 90 14. September 2022 City - Borussia Dortmund 2:1 90 5. Oktober 2022 City - FC Kopenhagen 5:0 57 11. Oktober 2022 FC Kopenhagen - City 0:0 90 25. Oktober 2022 Borussia Dortmund - City 0:0 45 2. November 2022 City - FC Sevilla 3:1 5

João Cancelo: Die vertragliche Situation

Cancelos Vertrag bei Manchester City läuft noch bis Sommer 2027. Es ist gut möglich, dass ihn der FC Bayern nach Ablauf der Leihe fest verpflichtet - voraussichtlich aber nicht für die Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro.

Vielmehr hofft der Bundesligist darauf, sich in Gesprächen mit den City-Verantwortlichen auf eine geringere Ablösesumme einigen zu können.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel schwärmte in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen RB Leipzig von Cancelo. "Ich liebe ihn wirklich. Seine Lust auf Training ist einzigartig. Ich habe den Eindruck, dass er sich sehr wohlfühlt. Aber da gehören am Ende bei so einem Leihgeschäft alle Parteien dazu. Das ist noch nicht entschieden", sagte Tuchel.