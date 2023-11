Jetzt neu im Shop des FC Barcelona: Diamanten aus Camp-Nou-Gras

Finanzielle Engpässe machen erfinderisch beim FC Barcelona: Ab Mitte November kann man im Shop jetzt Diamanten kaufen.

WAS IST PASSIERT? Seit Montag gibt es im offiziellen Shop des FC Barcelona ein paar neue Attraktionen zu bewundern. Dort zu finden sind nun neben Schmuckstücken wie Halskettchen und Armbändern auch waschechte Diamanten. Der Einkaräter im Brillantschliff kostet 15.000 Euro, der Halbkaräter 2500 Euro. Den Clou daran verrät die Produktbeschreibung: "Eine einzigartige und exklusive Sammlung von 57 Diamanten, die aus dem Kohlenstoff im Rasen des letzten Spiels im Spotify Camp Nou stammen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach Angaben des Radiosenders Cadena Cope wurde der Kohlenstoff aus dem Gras extrahiert und dann mit Hilfe modernster Technologie kristallisiert. Jedem Diamanten wird ein Zertifikat des Internationalen Gemmologischen Instituts beigefügt, in dem versichert wird, dass der Diamant "im Labor gezüchtet" wurde und "keine Auswirkungen auf die Umwelt" hat.

Barças finanzielle Probleme sind hinlänglich bekannt, und der Verein versucht, sein altes Heim im Camp Nou, das derzeit saniert wird, durch den Verkauf von Tornetzen, Rasen und anderen Erinnerungsstücken zu Geld zu machen.

WIE GEHT ES WEITER? Barcelona wird bis mindestens November 2024 im Olympiastadion spielen, während das Camp Nou umgebaut und saniert wird. Am Dienstag sind die Katalanen in Hamburg zu Gast, wo sie in der Champions League auf Schachtar Donezk treffen.