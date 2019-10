Jesse Marschs Halbzeit-Ansprache gegen den FC Liverpool: "Das ist kein fucking Freundschaftsspiel!"

Zur Pause lag Salzburg an der Mersey mit drei Toren zurück. Jesse Marsch kitzelte seine Spieler mit einer motivierenden Ansprache.

Red Bull Salzburg gelang am Mittwochabend mit einem 3:4 nach 0:3-Rückstand beim amtierenden -Sieger ein Achtungserfolg in Europa. Zur Halbzeit lagen die Österreicher an der Anfield Road deutlich hinten, weshalb ihr Trainer Jesse Marsch zu einer Motivationsansprache ansetzte, welche die spektakuläre Aufholjagd erst möglich machte. Diese Ansprache gibt es mittlerweile auf YouTube zu sehen.

Hauptkritikpunkt des US-Amerikaners: die fehlenden Fouls, der zu große Respekt. Marsch forderte eine härtere Gangart: "Das ist kein fucking Freundschaftsspiel!" Der Gegner sollte die Salzburger Spieler spüren und wissen, dass das Spiel noch nicht vorbei ist. Marsch stachelte seine Spieler an: "We came to fucking play! Es war mit dem Ball, es war gegen den Ball und bei Fouls - zu viel Respekt!"

Champions League: Salzburg nun gegen Napoli

Zudem sprachen auch noch die Co-Trainer Franz Schiemer und Rene Aufhauser darüber, was man spielerisch ändern müsse. Sie forderten unter anderem, Selbstvertrauen zu demonstrieren und die Lücken in der Formation der Liverpooler auszunutzen, indem die Salzburger hinter die Viererkette spielten. Beides gelang den Bullen in Halbzeit zwei, weshalb man es zu eben jenem Achtungserfolg brachte.

Salzburg liegt nach zwei Spieltagen in der Champions League auf Platz drei der Gruppe E, weil das direkte Duell gegen den punktgleichen FC Liverpool eben ging verloren. Nun warten zwei Duelle mit Napoli auf die Marsch-Schützlinge.