Jesse Lingard vergleicht Cristiano Ronaldo mit Chicago-Bulls-Legende: "Er ist der Michael Jordan des Fußballs"

Jesse Lingard sieht Juventus-Angreifer Cristiano Ronaldo wegen seiner unzähligen Erfolge auf einer Stufe mit NBA-Legende Michael Jordan.

Mittelfeldspieler Jesse Lingard von hat Cristiano Ronaldo mit einem der größten Basketballer aller Zeiten verglichen: "Er ist eine echte Ikone des Fußballs, der Michael Jordan des Fußballs", sagte der 27-Jährige in einem Interview mit Sky Sports.

Auf die Frage, ob es einen Fußballer gebe, der mit Jordan verglichen werden könne, antwortete Lingard: "Ich muss schon sagen, Cristiano Ronaldo", so der englische Nationalspieler, der erklärte: "Wegen allem, was er in seiner Karriere erreicht hat. Er hat bei vielen Vereinen gespielt und viele Trophäen gewonnen."

Lingard über Ronaldo: "Hat er mir Ärger gemacht? Nein"

Im Gespräch erinnerte sich Lingard zudem an seine erste Begegnung mit Ronaldo: "Er kam zu Manchester United als ich elf oder zwölf Jahre alt war. Wir haben eine DVD gemacht und er war es, der uns die Skills beigebracht hat", so das Eigengewächs des englischen Rekordmeisters.

In seiner Karriere hat Lingard bislang nur selten gegen Ronaldo auf dem Feld gestanden – in diesen Spielen habe ihm der portugiesische Nationalspieler aber keine größeren Probleme bereitet. "Ich habe einige Male gegen ihn gespielt. Hat er mir Ärger gemacht? Nein, es war gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein."

Trotzdem ist ihm vor allem eine Begegnung in Erinnerung geblieben: "Es gab ein Spiel in der Vorbereitung auf die neue Saison, bei dem er eingewechselt wurde, und man konnte die Fähigkeiten und die Qualität sehen, die er mitbrachte", so Lingard abschließend.