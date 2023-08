Eintracht Frankfurt: Jesper Lindström wechselt zu Napoli

Nach zwei Jahren in Frankfurt zieht es Lindström nach Italien. Der Däne hat beim Meister unterschrieben.

WAS IST PASSIERT? Wechsel perfekt: Eintracht Frankfurts Offensivspieler Jesper Lindström verlässt die Bundesliga und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem italienischen Meister SSC Neapel an. Das gaben die Hessen am Dienstag bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits am Vortag hatte die Sportzeitung Gazzetta dello Sport über eine Einigung berichtet. Demnach beträgt die Ablöse für den dänischen Nationalspieler, der als Wunschkandidat des neuen Napoli-Trainers Rudi Garcia gilt, angeblich rund 25 Millionen Euro.

WAS WURDE GESAGT? "Jesper hatte in den vergangenen zwei Jahren einen großen Anteil an unserer positiven Entwicklung. Der Titelgewinn in der Europa League, das Erreichen des DFB-Pokalfinales und nicht zuletzt viele besondere Momente in der Bundesliga wird er immer mit der Eintracht verbinden und umgekehrt", sagte Sportvorstand Markus Krösche.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Lindströms Vertrag am Main lief ursprünglich noch bis Sommer 2026. Der 23-Jährige war vor zwei Jahren von Bröndby IF zur Eintracht gewechselt, mit der er auf Anhieb die Europa League gewann. Insgesamt lief Lindström in 80 Pflichtspielen (je 14 Tore und Assists) mit dem Adler auf der Brust auf.