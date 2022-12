Ex-PSG-Profi: Kylian Mbappé "sagte mir, dass er zu Real Madrid geht"

Die Fußballwelt rechnete im vergangenen Sommer mit einem Wechsel von Kylian Mbappé zu Real. Auch Ex-Mitspieler überraschte seine Verlängerung.

WAS IST PASSIERT? Jesé Rodriguez, ehemaliger Mitspieler von Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain, hat verraten, dass der Franzose eigentlich fest plante, zu Real Madrid zu wechseln.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe nicht wieder mit ihm gesprochen, aber für mich war das eigentlich klar, weil er mir es sagte. Er sagte es mir und noch mehr Leuten: uns Spanischsprachigen", zitiert Onda Cero den Spanier, der mittlerweile bei Ankaragücü in der Türkei spielt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappé verlängerte im vergangenen Mai seinen Vertrag bei PSG bis 2025, nachdem zuvor vieles auf einen ablösefreien Wechsel zu Real hindeutete. Jesé ist nicht sicher, dass diese Entscheidung komplett aus freien Stücken getroffen wurde. "Ich glaube, es war vielmehr ein persönlicher als beruflicher Druck", so der 29-Jährige weiter. "Zum Beispiel kann dir der französische Staatspräsident nicht sagen: 'Du gehst von hier nicht weg, du musst bleiben!'"

WIE GEHT ES WEITER? Mbappés neuer Vertrag läuft bis 2025, der Torschützenkönig der Weltmeisterschaft in Katar wäre dann 27 Jahre alt. Ein Wechsel zu Real könnte also in der Zukunft wieder Thema werden.

