Offiziell: Jerome Roussillon verlängert beim VfL Wolfsburg

In seiner ersten Saison wusste Roussillon bei den Wölfen zu überzeugen. Nun belohnt ihn die Klubführung mit einem neuen Arbeitspapier.

Nach Kapitän Josuha Guilavogui (28) hat auch Linksverteidiger Jerome Roussillon (26) seinen Vertrag beim verlängert. Wie bei Guilavogui läuft der Kontrakt des Franzosen jetzt bis 2023, wie die Niedersachsen einen Tag nach der Qualifikation für die bekannt gaben.

"Jerome hat sich innerhalb kürzester Zeit an die gewöhnt und schon in seinem ersten Jahr seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer: "Er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung, insofern freuen wir uns umso mehr, dass wir langfristig mit ihm planen können."

Die grün-weiße Party geht weiter: Jerome #Roussillon hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2023 verlängert! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Y4jrvxpnS7 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 19. Mai 2019

Bundesliga: VfL Wolfsburg feiert zum Abschluss 8:1-Kantersieg

Roussillon war im Sommer 2018 vom HSC zu den Wölfen gewechselt. In 28 Spielen erzielte er drei Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.

Nach zwei Fast-Abstiegen kehrte Wolfsburg am Samstag durch das 8:1 gegen den auf die europäische Bühne zurück. Trainer Bruno Labbadia führte den Klub zu seinem Abschied auf Platz sechs.