"Keine Ahnung, ich weiß von nichts": Heidenheim-Trainer Frank Schmidt reagiert überrascht auf Gerüchte um Jérôme Boateng

Boateng war zuletzt mit einem möglichen Engagement bei Heidenheim in Verbindung gebracht worden.

WAS IST PASSIERT? Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim hat sich von den Spekulationen über eine mögliche Verpflichtung von Jérôme Boateng überrascht gezeigt.

WAS WURDE GESAGT? "Keine Ahnung, ich weiß von nichts", sagte Schmidt auf der Pressekonferenz am Freitag, als er auf das Thema Boateng angesprochen wurde. "Mehr möchte ich dazu auch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich war selbst überrascht, was ich da alles gelesen habe."

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt hatten Sport Bild und Sky berichtet, dass sich Heidenheims Verantwortliche mit Boateng und dessen Berater Tolga Dirican getroffen hätten. Dabei soll es um ein etwaiges Engagement des derzeit vereinslosen Innenverteidigers beim Bundesliga-Aufsteiger gegangen sein.

Boateng hatte Olympique Lyon im Sommer verlassen und ist seitdem ohne Klub. Anfang Oktober hatte der 35-Jährige bei seinem Ex-Verein Bayern München vorgespielt, zu einer Zusammenarbeit kam es letztlich aber nicht.

