FC Bayern: Entwarnung bei Jerome Boateng

Der Weltmeister von 2014 zog sich im Duell mit dem BVB eine leichte Knieverletzung zu und fällt damit nicht lange aus.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss nicht langfristig auf Jerome Boateng verzichten. Der Verteidiger zog sich im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund (4:2) "nur" eine Kapselzerrung im linken Knie zu. Das teilte der FCB am Sonntag offiziell mit.

ℹ Entwarnung bei @JeromeBoateng: Der Innenverteidiger hat sich bei #FCBBVB eine Kapselzerrung im linken Knie zugezogen.



Der Innenverteidiger werden "in den kommenden Tagen ein individuelles Reha-Programm absolvieren", hieß es im Bayern-Statement, das keine Ausfallzeit nannte, weiter. Ob Boateng beim nächsten Spiel am kommenden Wochenende gegen Werder Bremen in der Bundesliga auflaufen kann, ist offen.

FC Bayern: Boateng verdrehte sich gegen den BVB das Knie

Boateng musste am Samstagabend wegen der Blessur nach 70 Minuten ausgewechselt werden. Der 32-Jährige war nach einer Rettungstat im eigenen Strafraum schmerzverzerrt liegen geblieben.

Er hatte sich nach eigenen Angaben "das Knie verdreht", wie Trainer Hansi Flick anschließend erklärte. Deswegen war zunächst eine schlimmere Verletzung befürchtet worden.