Jérôme Boateng: Fans des FC Bayern München planten offenbar Protestaktion

Die Fans des FC Bayern planten offenbar einen Protest. Nun soll sich der Klub aber gegen eine Verpflichtung von Jérôme Boateng entschieden haben..

WAS IST PASSIERT? Nach Informationen der tz planten die Fans des FC Bayern München eine Protestaktion beim Heimspiel am Sonntag gegen den SC Freiburg. Demnach wollte man sich gegen die Verpflichtung von Jérôme Boateng positionieren, sollte sich der Klub bis Samstag nicht dagegen entscheiden. Berichtet wird von möglichen Bannern in der Südkurve.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt gab es übereinstimmende Medienberichte, dass der vereinslose Weltmeister von 2014 zum FCB zurückkehren könnte. Er nahm bereits am Training des Rekordmeisters teil. In den vergangenen Jahren wurde Boateng zweimal vor Gericht verurteilt. Der Grund: Physische und psychische Gewalt gegen seine Ex-Freundin. Beide Male wurde das Urteil wieder aufgehoben. Der Fall wird neu verhandelt. Ein Datum für den nächsten Verhandlungstermin ist jedoch nicht bekannt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

WIE GEHT ES WEITER? Der Prostest sollte sich nun erledigt haben: Wie die Bild berichtet, hat man sich bei den Bayern gegen einen Vertrag für Boateng entschieden. Grund dafür sollen das Strafverfahren gegen Boateng wegen Körperverletzung sein, aber auch die positive gesundheitliche Entwicklung bei den Innenverteidigern Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt.