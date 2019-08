Mainz 05: Jean-Philippe Gbamin wechselt zum FC Everton

Mittelfeldspieler Jean-Philippe Gbamin wechselt vom Bundesligisten zum in die Premier League. Das gaben beide Klubs am Freitagabend offiziell bekannt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Gbamin erhält bei den Toffees, die ihn als Ersatz für den zu Paris Saint-Germain abgewanderten Idrissa Gueye verpflichten, einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Zur Ablöse wurden keine offiziellen Angaben gemacht, sie soll Medienberichten zufolge aber bei rund 25 Millionen Euro liegen.

"Das ist ein großer Moment voller Emotionen und jetzt muss ich auf dem Platz unter Beweis stellen, warum sie mich gekauft haben", sagte Gbamin, der wie in Mainz die Rückennummer 25 erhält, gegenüber Everton TV.

✍️ | Summer signing number 4️⃣!



Jean-Philippe Gbamin has joined #EFC on a five-year deal from @1fsvmainz05 for an undisclosed fee.



Welcome, JP! 🔵