Atletico-Keeper Jan Oblak über Lionel Messi: "Für mich ist er der Beste"

Atleticos Schlussmann Jan Oblak spricht über Messi, Ronaldo, seine Lieblingsverteidiger sowie seine persönliche Zukunft.

Der slowenische Nationaltorhüter Jan Oblak von Atletico Madrid hat im Gespräch mit Goal und SPOX von seinen langjährigen Kontrahenten Cristiano Ronaldo (Juventus, früher Real Madrid) und Lionel Messi (FC Barcelona) geschwärmt.

Auf die Frage nach seinem idealen Fünferteam sagte der 28-Jährige: "Das ist schwierig, aber über Messi habe ich immer gesagt: Er ist spektakulär und bewegt sich auf dem höchsten Niveau. Für mich ist er der Beste."

"Cristiano (Ronaldo, Anm. d. Red) würde ich auch wählen, denn er hat mit Messi eine Ära geprägt. Man kann einfach nur bewundern, was sie für den Fußball getan haben", so Oblak weiter.

Final entscheiden konnte er sich im Hinblick auf das Fünferteam jedoch nicht, da er als Torwart eigentlich "so viele Verteidiger wie möglich" nominieren würde - dabei nannte er vor allem seine (ehemaligen) Mitspieler Stefan Savic, Jose Maria Gimenez, Diego Godin und Felipe.

Jan Oblak: "Die Premier League ist eine interessante Liga"

Darüber hinaus sprach der Keeper auch über seine persönliche Zukunft. Vertraglich ist er noch bis 2023 an Atletico gebunden, doch sieht er sich in Zukunft noch bei einem anderen Verein?

"Schwierig zu sagen. Die Premier League ist eine interessante Liga, aber ich weiß nicht, was passieren wird. Grundsätzlich mag ich Herausforderungen mag, aber ich bin nun schon seit sieben Jahren bei Atletico und bin sehr glücklich hier", so Oblak.

Am Samstag steht für Atletico das Saisonfinale in der spanischen Liga an: Mit einem Sieg gegen Real Valladolid (18 Uhr im LIVE-TICKER) könnten sich die Rojiblancos zum Meister krönen - für Oblak wäre es der erste LaLiga-Titel seiner Karriere.