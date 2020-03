Jamie Carragher über Cristiano Ronaldos Abschied von Real Madrid: "Um zu zeigen, dass er anders ist als Messi"

Jamie Carragher glaubt, dass Lionel Messi in Ronaldos Entscheidung, Real Madrid zu verlassen, eine große Rolle gespielt haben könnte.

Der ehemalige Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher vermutet hinter Cristiano Ronaldos Abschied von den Versuch, sich nach Jahren der ständigen Vergleiche aus dem Schatten von Barcelonas Lionel Messi lösen zu wollen.

"Das ist, denke ich, der Grund, warum Ronaldo gewechselt ist. Er wusste, dass er immer nur hinter Messi gesehen wurde. Ronaldo ist ziemlich clever", äußerte sich Carragher in einem Interview mit dem britischen Online-Portal CAUGHTOFFSIDE.

Nach neun Jahren bei den Königlichen hatte sich Ronaldo im Sommer 2018 für einen Transfer zu entschieden. Zuvor hatte der mittlerweile 35-Jährige bereits für und die Fußballschuhe geschnürt, während Messi seit Beginn seiner Karriere beim unter Vertrag steht.

Mehr Teams

Carragher über CR7-Abschied von Real Madrid: "Um zu zeigen, dass er anders ist als Messi"

Carragher glaubt daher, dass Ronaldo bei seiner Entscheidung dachte: "Ich kann sagen, dass ich in all diesen Ländern Meister geworden bin, dass ich in all diesen Ländern bester Torschütze war, und deshalb mehrere Eisen im Feuer habe", so der 42-Jährige.

Ronaldo begründete seinen Abgang aus der spanischen Hauptstadt wenige Monate danach mit seiner schlechten Beziehung zu Präsident Florentino Perez. Carragher sieht in seinem Handeln aber dennoch einen roten Faden: "Ich glaube, dass er wahrscheinlich das Gegenteil von dem macht, was Messi tut, um zu zeigen, dass er offensichtlich anders ist."