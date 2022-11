DFB-Team - Jamal Musiala und sein Umgang mit Druck: Das Mindset von London 2012

Jamal Musiala ist Deutschlands Hoffnungsträger für die WM. Ein Erwartungsdruck, mit dem ein 19-Jähriger erst einmal umgehen muss.

Als Jamal Musiala erstmals Druck empfand, nannte er dieses komische Gefühl wohl noch "pressure". Es passierte 2012, es passierte in London. Musiala war damals neun. Zwei Jahre zuvor kam er mit seiner Mutter nach England, neuerdings spielte er beim FC Chelsea. Bis dahin war Fußball für Musiala nur ein spaßiges Hobby, das er besser beherrschte als seine Freunde. Plötzlich maß er sich im hochprofessionellen Umfeld eines berühmten Premier-League-Klubs mit den talentiertesten Gleichaltrigen des Landes.

"Im Alter von neun Jahren wurde er im Fußball erstmals mit dem Thema Druck konfrontiert, speziell vor dem großen London-Derby gegen Arsenal. Diese Spiele waren immer emotionaler als andere", sagt eine Person aus seinem familiären Umfeld zu GOAL und SPOX. Musiala suchte nach einem Anker und fand ihn, verpackt in Worte. "Um mit diesem Druck umgehen zu können, haben Jamal Weisheiten in Form von Zitaten großer Sportler und anderer Persönlichkeiten geholfen, das Spiel und seine Bedeutung für ihn richtig einzuordnen."

Besonders einen Ansatz nahm sich Musiala zu Herzen: Alle Begleitumstände auszublenden und sich nur auf das zu konzentrieren, was er selbst beeinflussen kann. Die eigenen Emotionen, das eigene Spiel. Die Pässe, die Dribblings, die Schüsse. "Seitdem ist das Teil seines Mindsets", sagt seine vertraute Person. "So hat er gelernt, mit Druck und Emotionen in solchen Spielen und der damit verbundenen Erwartungshaltung umzugehen."

Jamal Musiala ist Deutschlands Hoffnungsträger bei der WM

Bei der anstehenden WM in Katar wird dieses Mindset seinem bisher größten Stresstest unterzogen. Zehn Jahre nach den nervenaufreibenden Derbys gegen Arsenal ist Jamal Musiala der Hoffnungsträger einer gebeutelten Fußballnation.

Schon seit Jahren weckt die deutsche Nationalmannschaft hierzulande kaum Begeisterung. Erst die blamable WM 2018, dann das Achtelfinal-Aus bei der EM 2021, zuletzt die wenig überzeugende Nations-League-Runde und nun auch noch das enttäuschende Testspiel im Oman (1:0). Bei der WM-Generalprobe wurde Musiala von Bundestrainer Hansi Flick geschont, damit er gegen Japan am Mittwoch topfit in die WM starten kann.

Die Meinung in Fußball-Deutschland ist ziemlich einhellig: Musiala muss es in Katar richten, nur er kann es richten. Bedingt ist diese Erwartungshaltung natürlich durch seine herausragenden Leistungen für den FC Bayern München. Seit Monaten spielt Musiala nicht nur wunderschön, sondern auch effektiv und konstant. Mit seinen 19 Jahren besitzt er aktuell eine Stellung im deutschen Fußball, wie sie vor ihm wohl noch kein Gleichaltriger jemals hatte. Fans, Mitspieler, Trainer und Experten überschütten ihn gleichermaßen mit Lob.

-Experte Lothar Matthäus sprach nach Musialas Gala beim 2:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 von "Zauberei" und "Hollywood", seinen Marktwert bezifferte er auf "eine Viertelmilliarde". Wie viele andere verglich ihn auch Matthäus mit Ikone Lionel Messi, mehr geht nicht. Kapitän Manuel Neuer nennt seinen etwa halb so alten Kollegen "einen ganz wichtigen Schlüsselspieler" für den FC Bayern und die Nationalmannschaft, Hansi Flick schlicht "einen Genuss".

Jamal Musiala lässt sich von NBA-Trainern inspirieren

All das Lob, all die daraus resultierende Erwartungshaltung: Macht das echt nichts mit ihm? Nein, zumindest laut Musiala selbst. "Generell nehme ich Druck von außen nicht so stark wahr. Ich schaue in erster Linie auf meine Leistung und die Dinge, die ich selbst beeinflussen kann", sagt er zu GOAL und SPOX. Da ist es wieder, das Mindset von damals. London 2012. Einen Mentaltrainer hat Musiala noch nie in Anspruch genommen, stattdessen lässt er sich weiterhin von großen Persönlichkeiten inspirieren, aktuell insbesondere aus der NBA.

Zuletzt las er "Sacred Hoops: Spiritual Lessons of a Hardwood Warrior" und "Eleven Rings: The Soul of Success" von NBA-Erfolgstrainer Phil Jackson. Sein Lieblingsbuch ist "Relentless: From Good to Great to Unstoppable" von Tim Groever, dem ehemaligen Personaltrainer von Michael Jordan und Kobe Bryant. "Ich lese sowas gerne, weil es um viele mentale Dinge geht", sagte Musiala neulich der Times.

Als Fan der Golden State Warriors um Superstar Steph Curry beschäftigt sich Musiala in seiner Freizeit generell viel mit der NBA, sie ist auch Teil seiner Relax-Routine. "Zum Abschalten werfe ich gerne mal ein paar Körbe, schaue NBA oder spiele eine Runde Playstation", sagt er. "Ich nutze die Zeit an der Playstation auch, um Zeit mit meinen Freunden aus England zu verbringen."

Jamal Musiala: Nur gegen Leverkusen war er zufrieden

Musialas womöglich effektivstes Schutzschild gegen öffentlichen Druck ist aber sein eigener Perfektionismus. Er erwartet vorsorglich so viel von sich selbst, dass andere gar nicht noch mehr von ihm erwarten und ihn damit verunsichern könnten. "Ich bin schon selbstkritisch und tue mich schwer, nach einem Spiel zufrieden mit mir zu sein", erklärt Musiala. "Da gibt es immer Szenen, die ich besser hätte lösen können."

In der bisherigen Saison war er nach Informationen von GOAL und SPOX lediglich mit seiner Leistung gegen Bayer Leverkusen restlos zufrieden. Beim 4:0-Sieg Ende September gelangen ihm ein Treffer und zwei Assists.

Sehr geärgert haben Musiala dagegen seine vergebenen Chancen gegen Borussia Dortmund und den FC Barcelona. Um seinen Torabschluss zu verbessern, legte er beim FC Bayern zuletzt nach fast jedem Mannschaftstraining Extraschichten mit Co-Trainer Dino Toppmöller ein. Darüber hinaus absolviert er regelmäßig private Einheiten mit Neuroathletik-Trainer Steffen Tepel.

Jamal Musiala äußert seine großen Ziele öffentlich

Musiala strebt nach den größten Zielen und spricht sie auch öffentlich aus. In einem Interview mit dem kicker wurde er neulich gefragt, ob er sich die Bundesliga-Torjägerkanone zutraut. "Vor solch einer Herausforderung renne ich nicht weg", antwortete Musiala. Der Ballon d'Or? "Es ist ein Ziel." Und was ist mit dem WM-Titel? "Man muss daran glauben, dass man gewinnt. Ich tue das."

Offensiv geäußerte Ziele solcher Dimensionen sind übrigens nichts Neues bei Musiala. In einer kürzlich ausgestrahlten Sky-Dokumentation erinnerte sich Marco Neppe an sein erstes Treffen mit Musiala. Der technische Direktor des FC Bayern wollte den damals 15-Jährigen von einem Wechsel nach München überzeugen, im Gespräch ging es unter anderem auch um dessen Ambitionen.

"Für ihn war ganz klar: Die WM 2022 ist mein Ziel, da möchte ich Stammspieler sein", erzählte Neppe. "Ich musste dann ein-, zweimal nachrechnen: Was heißt das? Wie alt ist er 2022? Ist das mit 19 sein Anspruch, Stammspieler zu sein? Ich dachte nur: Das ist sehr klar formuliert. Go! Geh' deinen Weg! Mach' es!" Nun ja, er machte.