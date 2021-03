FC Bayern München: Jamal Musiala erhält Profivertrag bis 2026

Rekordmeister Bayern München stattet sein Juwel Jamal Musiala mit einem Profivertrag aus. Das sind die Details des neuen Arbeitspapiers.

Supertalent Jamal Musiala (18) bleibt dem FC Bayern München langfristig erhalten. Der künftige deutsche Nationalspieler hat einen bis zum 30. Juni 2026 gültigen Profivertrag beim deutschen Rekordmeister unterzeichnet.

Das gab der FCB am Freitag offiziell bekannt. Musiala war zuvor nur mit einem bis 2022 laufenden Fördervertrag ausgestattet gewesen.

"Wir sind sehr glücklich, dass Jamal sich entschieden hat, seinen ersten Profivertrag langfristig beim FC Bayern zu unterschreiben", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der offiziellen Mitteilung zitiert. Musiala selbst sagte: "Ich freue mich wirklich sehr, dass ich meinen ersten Profivertrag beim FC Bayern unterschrieben habe. Ich fühle mich hier im Verein und mit der Mannschaft einfach unglaublich wohl. Ich spiele mit den besten Spielern der Welt zusammen und darf jeden Tag im Training von ihnen lernen."

Musiala kommt auf 27 Einsätze und vier Treffer für die Bayern-Profis. Trainer Hansi Flick schwärmte zuletzt von einem "außergewöhnlichen Talent", während Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge prophezeite: "Dieser Junge wird für viel Furore in der Bundesliga sorgen."

Musiala kam 2019 vom FC Chelsea zum FC Bayern

Der offensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2019 aus der Nachwuchsakademie des FC Chelsea nach München gewechselt. Nach kurzer Eingewöhnungszeit am FCB-Campus startete er durch, über die U17, U19 und U23 ging es innerhalb weniger Monate zu den Profis. Erstmals in der Bundesliga eingesetzt wurde der Rechtsfuß dann bei einem Heimspiel am 20. Juni 2020 gegen den SC Freiburg. Knapp drei Monate darauf, am 18. September, erzielte er sein erstes Bundesliga-Tor.

"Mich für einen Wechsel zum FC Bayern zu entscheiden", erzählte Musiala kürzlich im Gespräch mit Goal und SPOX, "hat sich einfach richtig angefühlt. Wenn ein Klub wie Bayern dich will, kannst du nicht Nein sagen."

Gleiches galt nun auch für die Vertragsverlängerung. Einige namhafte Premier-League-Klubs lockten den gebürtigen Stuttgarter mit finanziell lukrativeren Verträgen, doch für Musiala stand die sportliche Perspektive an der Isar über allem. Er schätzt die Arbeit unter Flick, der ihm wie auch Co-Trainer Miroslav Klose und seine Mitspieler immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht.

FC Bayern - Musiala: "Ein Herz für Deutschland und ein Herz für England"

Davon profitiert nicht nur der FCB: Musiala gab vergangene Woche bekannt, ab sofort für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu wollen, nachdem er zuvor fast ausschließlich für die Jugendteams der englischen "Three Lions" aufgelaufen war.

"Es war keine leichte Entscheidung für mich", stellte er gegenüber Goal und SPOX klar. "Ich habe ein Herz für Deutschland und ein Herz für England. Beide Herzen werden immer weiter schlagen. Am Ende habe ich auf mein Gefühl gehört, dass es die richtige Entscheidung ist, für mein Geburtsland Deutschland zu spielen." England werde aber "immer ein Zuhause" für ihn bleiben.