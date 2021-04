Wer zeigt / überträgt Jake Paul vs. Ben Askren live im TV und LIVE-STREAM? Alles zum Boxkampf und der Übertragung

Paul vs. Askren: Uns erwartet ein Kampf von zwei eher unerfahrenen, aber nicht minder prominenten Boxern! Goal erklärt, wie der Fight übertragen wird.

Boxnacht in Atlanta: In der Nacht von Samstag auf Sonntag treffen Jake Paul und Ben Askren aufeinander. Los geht der Boxkampf um 3 Uhr in der Nacht.

Für Ben Askren ist es der allererste Boxkampf seiner professionellen Karriere - unterschätzen sollte man den 36-Jährigen aus Iowa aber nicht: 22 MMA-Kämpfe hat er auf seinem Konto, davon drei in der UFC (ein Sieg) - im Ring beziehungsweise Oktogon kennt er sich also aus.

Sein heutiger Kontrahent ist nicht unbedingt durch das Boxen bekannt geworden: Jake Paul und sein Bruder Logan sind durch Videos auf den Plattformen Vine und YouTube bekannt geworden. Untalentiert sind die beiden aber nicht: So konnte Jake Paul in seinen ersten beiden Profikämpfen zweimal als Sieger aus dem Ring steigen.

Im ersten Fight gegen "AnEsonGib" gab es ein Technisches K.o., im zweiten Kampf gegen den ehemaligen Slam-Dunk-Wettbewerb-Gewinner Nate Robinson gelang ihm im November 2020 sogar ein KO.

Beide Kontrahenten sind noch nicht lange im Boxsport vertreten - umso spannender und unberechenbarer dürfte der Kampf werden. Goal erklärt, wie der Kampf übertragen wird.

Jake Paul vs. Ben Askren: Wann und wo findet der Kampf statt?

Termin Sonntag, 18.04.2021 (europäische Zeit) Uhrzeit 3:00 Uhr (europäische Zeit) Ort Mercedes-Benz-Stadium Arena | Atlanta | Georgia Gewichtsklasse Cruiserweight | <200 Pfund | <90,7 Kilogramm Bilanz Paul: 2-0-0 | Askren: 0-0-0

Wer zeigt / überträgt Jake Paul vs. Ben Askren live im TV? Die Übertragung

Jake Paul und Ben Askren mögen in der Boxwelt nicht die prominentesten Namen sein - aber gerade das könnte den Kampf am Wochenende so spannend machen!

Dabei ist der Kampf zwischen Paul und Askren nicht das einzige spannende Rendez-vous im Ring: Insgesamt werden in der Nacht vom 17. April auf den 18. April vier Kämpfe stattfinden.

Kämpfer 1 Kämpfer 2 Gewicht Jake Paul Ben Askren Cruisergewicht Regis Prograis Ivan Redkach Superleichtgewicht Antonio Tarver Frank Mir Schwergewicht Joe Fournier Andres Felipe Robledo Londono Halbschwergewicht

Jake Paul vs. Ben Askren: Läuft am Wochenende Boxen im TV?

Es wird wenige verwundern, dass sich viele Anhänger:innen des Boxsports nur allzu gerne die Kämpfe in dieser Nacht anschauen wollen. Aber werden diese überhaupt im TV übertragen?

Schlechte Nachrichten: Nein, die vier Kämpfe in dieser Nacht werden nicht im Fernsehen übertragen! Allerdings solltet ihr noch nicht den Kopf in den Sand stecken, es gibt eine Alternative!

Wer zeigt / überträgt Jake Paul vs. Ben Askren im LIVE-STREAM? Es gibt eine Möglichkeit

Paul gegen Askren wird in der Nacht auf den Sonntag also nicht im TV übertragen, es gibt aber eine Variante im Internet. Der Retter in der Not: fite.tv!

Der Streamingdienst ist nur digital und per LIVE-STREAM empfangbar, ihr könnt diesen also nicht wie einen gewöhnlichen Fernsehsender verfolgen. Allerdings könnt ihr mit einem Smart-TV den Boxkampf trotzdem auf dem Flachbildschirm im Wohn- oder Schlafzimmer verfolgen, alternativ geht natürlich auch eine Verbindung des Laptops zum TV-Gerät per HDMI-Kabel.

fite.tv überträgt Paul vs. Askren: So seht ihr Boxen im LIVE-STREAM

Einen großen Nachteil hat fite.tv, wobei sich das die meisten Fans bestimmt denken konnten: Der Streaminganbieter ist nicht kostenlos! Beim heutigen Kampf habt ihr dafür gleich drei Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Spanisch und Französisch.

Für die Kämpfe zwischen Paul und Askren oder Tarver vs. Mir müsst ihr ein Pay-per-view-Paket kaufen, welches es in sich hat: 23,99 US-Dollar kostet dieses, umgerechnet etwa 20,50 Euro. Alles weitere zu dem Paket und der Übertragung findet ihr auf fite.tv.

Jake Paul und Ben Askren im direkten Vergleich: Dieser Kampf steht am Wochenende an