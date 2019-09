Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga steht die Partie zwischen Jahn Regensburg und dem VfB Stuttgart an. Hier erfahrt Ihr, wo sie live im TV und LIVE-STREAM läuft.

In der 2. steht der 6. Spieltag auf dem Programm, empfängt den VfB Stuttgart . Der nach dem bitteren Abstieg selbsternannte Favorit auf den Aufstieg in die Bundesliga muss am Samstag, den 14. September , die Reise in die Oberpfalz antreten. Anstoß ist um 13 Uhr .

Der VfB geht als Tabellenzweiter in den Spieltag nach der Länderspielpause, zwei Punkte Rückstand hat man auf den HSV, den man mit einem Sieg zumindest bis Montagabend überholen könnte.

Die Regensburger belegen aktuell den achten Platz in der Tabelle, mit sieben Punkten aus fünf Partien ist man ordentlich in die Saison gestartet.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen darüber, wie und ob Jahn Regensburg gegen den live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Wenn sie bekannt sind, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen des Duells.

Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart heute live: Das Duell im Überblick

Duell Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart Datum 14. September 2019 | Anpfiff: 13 Uhr Ort Continental Arena, Regensburg Zuschauer 15.224 Plätze

Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart live im TV sehen: So geht's

Die läuft am Samstag vor der Bundesliga live im TV - allerdings nicht im Free-TV. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wo der Jahn aus Regensburg vs. VfB Stuttgart heute gezeigt / übertragen wird.

Sky zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart heute live im TV

Der Pay-TV-Sender ist die erste Anlaufstelle, was die Übertragung der 2. Bundesliga angeht. Der Sender besitzt exklusiv die Übertragungsrechte für alle Spiele des deutschen Unterhauses.

Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart kann man auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD empfangen . Als Kommentator fungiert dann Jürgen Schmitz.

Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Wer das Spiel zwischen Jahn Regensburg gegen VfB Stuttgart heute nicht live vor dem TV verfolgen kann, hat die Möglichkeit, auf einen LIVE-STREAM auszuweichen. Wir zeigen Euch, wer Regensburg gegen den VfB zeigt / überträgt.

Mit Sky Go bietet Euch der Pay-TV-Sender die Möglichkeit, die Partie auch unterwegs zu sehen. Die Übertragung gleicht der im TV.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, muss man jedoch ein Abo beim Sender aus Unterföhring abgeschlossen haben. Dann erhaltet Ihr einen kostenlosen Login für Sky Go.

Als Sky-Kunde könnt Ihr Euch über die Webseite des Senders oder im Apple Store und Google Play-Store die kostenlose Sky-Go-App herunterladen.

Zeigt / Überträgt DAZN Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM?

Kunden von DAZN schauen bei der 2. Bundesliga in die Röhre. Der Streamingdienst besitzt keine Übertragungsrechte für die LIVE-STREAMS der 2. Bundesliga.

Allerdings wird es die Highlights kurz nach Spielschluss auf der Plattform geben. Alle Informationen dazu gibt es im kommenden Abschnitt.

Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart: Die Highlights auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN, der seit dieser Spielzeit auch die Freitagsspiele der Bundesliga und seit einem Jahr die und überträgt, zeigt alle Höhepunkte der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie.

Der Streamingdienst DAZN, der seit dieser Spielzeit auch die Freitagsspiele der Bundesliga und seit einem Jahr die und überträgt, zeigt alle Höhepunkte der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN .

Aufstellung Jahn Regensburg:

Aufstellung VfB Stuttgart:

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart heute live im Ticker verfolgen

Wer unterwegs ist und keine Live-Bilder von Jahn Regensburg gegen Stuttgart sehen kann, aber dennoch kein Tor verpassen will, muss auf einen LIVE-TICKER zurückgreifen.

Goal bringt Euch hier eine Lösung, um von Regensburg gegen Stuttgart alle wichtigen Szenen mitzubekommen.

Das komplette LIVE-TICKER-Angebot auf Goal ist für Euch kostenlos.