Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute: Der DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM

Das große Los war es für beide Klubs nicht, aber immerhin steht ein brisantes Zweitliga-Duell an. Hier sind Infos zur TV-Übertragung und LIVE-STREAM.

Jahn Regensburg und Hansa Rostock treffen heute in der 2. Runde des DFB-Pokals aufeinander. Das Zweitliga-Duell wird am Mittwoch, 27. Oktober, um 20.45 Uhr im Jahnstadion angestoßen.

Als Zweitligist hofft man bei der Auslosung auf einen attraktiven Erstligisten, der mit seinem Gastspiel die Kassen füllt. Für Regensburg und Rostock kam es anders, denn die Losfee zog die direkte Paarung der beiden Zweitligisten, die nun hoffen müssen, dass sie bei der nächsten Auslosung erneut im Topf sind - und es dann mit den Bayern oder dem BVB klappt.

In der 2. Liga standen sich die beiden Mannschaften in dieser Saison noch nicht gegenüber. Das letzte direkte Duell liegt viereinhalb Jahre zurück: Im Januar 2017 gab es an der Ostseeküste ein 0:0. Die bisherige Bilanz spricht gegen die Rostocker, denn in den acht Partien zwischen dem Jahn und Hansa gab es nicht einen Auswärtssieg. Können das die Rostocker heute ändern - oder spielt Regensburg ähnlich souverän auf wie in der Liga, in der der Klub völlig überraschend Zweiter ist?

Goal liefert Euch die Infos zur Übertragung der Partie zwischen Regensburg und Rostock im TV und LIVE-STREAM.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock Wettbewerb DFB-Pokal - 2. Runde Anpfiff 27. Oktober - 20:45 Uhr Spielort Jahnstadion (Regensburg)

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Als Fan des Jahn und von Hansa stellt sich natürlich die Frage, wo das Spiel zu sehen sein wird. Die einfachste Variante ist natürlich die Übertragung im Free-TV - ganz ohne Abogebühren oder Registrierungen. Doch die schlechte Nachricht lautet, dass das Duell zwischen den beiden Zweitligisten am Mittwoch nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist.

Die ARD und Sport1 zeigen jeweils ein Spiel der zweiten DFB-Pokal-Runde live im Free-TV - und das sind die Spiele Gladbach vs. Bayern und Dortmund vs. Ingolstadt.

Damit scheidet das frei empfangbare Fernsehen als Option aus. Aber es gibt eine einfache und völlig legale Möglichkeit, das Spiel trotzdem zu schauen. Wir nennen sie Euch in den folgenden Absätzen.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute: Das Pokal-Duell live bei Sky

Wenn das Free-TV nicht liefert, dann ist Sky für Euch zur Stelle. Der langjährige Bundesliga-Sender zeigt in dieser Saison jedes Pokalspiel live und in voller Länge - so auch Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock. Einen Haken hat die Sache natürlich noch: Sky ist ein Pay-TV-Sender, was bedeutet, dass Ihr für die Übertragung ein Abonnement abschließen und, kurz gesagt, bezahlen müsst. Um in den Genuss der Pokal-Übertragung zu kommen, benötigt Ihr das Sport-Paket von Sky, das Euch nicht nur den DFB-Pokal liefert, sondern auch noch die Spiele der Premier League, die Formel 1 und vieles mehr.

Wenn es für Euch auch noch die Bundesliga bei Sky sein soll, dann müsst Ihr darüber hinaus das Bundesliga-Paket abonnieren. Die Einzelheiten zu den verschiedenen Paketen von Sky findet Ihr HIER.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM

In vielen Wohnzimmern fehlt mittlerweile der Fernseher, der jahrzehntelang zur Grundausstattung gehörte. Denn durch den Streaming-Boom kann man Filme und TV-Übertragungen auch auf dem Rechner, Laptop oder Handy schauen. Und Sport natürlich auch! Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Hansa Rostock läuft auch auf einem LIVE-STREAM - und wieder ist Sky der Anbieter, der Euch damit versorgt. Allerdings ist der Stream auch, wie die TV-Übertragung, nicht kostenlos. Es gibt zwei Alternativen, wie Ihr an den Stream kommt - und die nennen wir Euch jetzt.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Die erste LIVE-STREAM-Möglichkeit von Sky für das Pokal-Spiel zwischen Regensburg und Rostock heißt Sky Go. Diese Variante ist mit einem Abo beim Pay-TV-Sender verbunden, das Ihr abgeschlossen haben müsst, bevor die Bilder auf Eurem Gerät laufen. Mit dem Abschluss des Abos erhaltet Ihr die Zugangsdaten für Sky Go - und danach kann es sofort losgehen.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: Mit Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die andere Möglichkeit, bei Sky einen LIVE-STREAM zu buchen, heißt Sky Ticket. Sie ist für all die Fußball-Fans gedacht, die sich nicht langfristig mit einem Abo an Sky binden wollen. Sky Ticket ermöglicht es Euch, einen Monat mit dem Supersport-Ticket das gesamte Sportprogramm von Sky zu schauen. Der Preis dafür liegt bei 29,99 Euro.

Jetzt bei Sky Ticket spontan anmelden!!

Das Supersport-Ticket bringt Euch dann nicht nur die Inhalte des "normalen" Sport-Pakets von Sky, sondern auch die Bundesliga-Spiele vom Samstag. Die Details zu Sky Ticket gibt es HIER.

Messi, Neymar und Co. live sehen - bei DAZN

Sky rettet Euch, wenn Ihr umfassend über den DFB-Pokal mit Live-Bildern informiert werden wollt. Es gibt allerdings noch einen großen anderen Streaminganbieter, der Euch fast alles aus der Welt des Sports nach Hause bringt: DAZN. Dort gibt es im Bereich Fußball exklusiv die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, LaLiga, Ligue 1 und Serie A sowie 15 von 16 Champions-League-Partien exklusiv an jedem Spieltag.

Wem das nicht reicht, der bekommt einen großen bunten Strauß an anderen Sportarten angeboten: American Football, Basketball, Baseball, Boxen, Handball, Tennis oder Darts - all das und noch vieles mehr findet sich bei DAZN.

Der Preis ist mit 14,99 Euro pro Monat durchaus moderat. Und mit dem Jahresabo könnt Ihr sogar noch etwas sparen, denn es kostet 149,99 Euro - und damit nur rund 12,50 Euro pro Monat. Wer jetzt schnell zu DAZN möchte, der sollte HIER klicken und sich anmelden.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: Der LIVE-TICKER

Keine Lust oder keine Zeit für die TV-Übertragung oder den LIVE-STREAM? Es gibt von Goal die Rettung für Euch in Form eines LIVE-TICKERS. In Sekundenschnelle erfahrt Ihr alles Wichtige aus Regensburg und werdet bei Toren, Karten, Chancen und allem, was sonst noch passiert, informiert.

Hier geht's zum LIVE-TICKER

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: Die Aufstellungen

Wenn die beiden Trainer die Aufstellungen bekanntgegeben haben, findet Ihr sie an dieser Stelle.