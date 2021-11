Jahn Regensburg tritt heute, Freitag, 26. November, in der 2. Bundesliga gegen den Aufsteiger Dynamo Dresden an. Anpfiff im Jahnstadion ist um 18.30 Uhr.

Regensburg ist weiterhin als aktueller Tabellenvierter eine der positiven Überraschungen der Zweitliga-Saison, auch wenn die beiden letzten Spiele Niederlagen brachte: Zuhause setzte es ein 2:3 gegen Rostock und beim HSV kassierte das Team ein 1:4. Der Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz zwei beträgt nur einen Zähler.

Dynamo Dresden ist hingegen am anderen Tabellenende unterwegs: Der Aufsteiger aus Sachsen liegt als Tabellen-13. nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Immerhin konnte das Team am letzten Spieltag durch ein 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf die Negativserie von fünf Pleiten am Stück stoppen.

Stoppt Regensburg die kleine Negativserie im Heimspiel gegen Dynamo oder setzen sich die Sachsen durch und nehmen wichtige Zähler im Abstiegskampf mit? Alle Infos zur Übertragung des Duells aus der 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM kommt hier jetzt für Euch.

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden (live auf Sky Ticket) Wettbewerb 2. Liga Anpfiff 26. November - 18.30 Uhr Spielort Jahnstadion (Regensburg)

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden heute live: Hier läuft das Spiel im TV

Es ist nicht immer ganz einfach, in der deutschen Fernsehlandschaft den Überblick zu behalten. Welcher Sender zeigt welchen Wettbewerb? Das ist eine Frage, die mittlerweile jede Saison anders beantwortet wird. Bei der 2. Bundesliga ist es allerdings im laufenden Jahr ganz einfach. Denn für das Unterhaus gilt: Jedes Spiel läuft beim Pay-TV-Anbieter Sky. Als kleines Bonbon gibt es auch noch eine Partie pro Spieltag, die im Free-TV, nämlich bei Sport1, läuft.

Das Duell auf Sport1 ist immer das Top-Spiel am Samstagabend. Da Regensburg vs. Dresden aber am Freitag stattfindet, ist klar, dass nur Sky Euer Ziel ist, wenn Ihr Bilder aus dem Jahnstadion sehen wollt.

Regensburg vs. Dresden heute live: Das Duell live bei Sky

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, muss allerdings etwas bezahlt werden, wenn man das Duell Regensburg gegen Dresden live im TV sehen will. Die von Euch, die sowieso schon ein Abo bei Sky haben, dürfen sich entspannt zurücklehnen. Und die, die noch kein Abo haben, müssen sich noch rechtzeitig vor dem Anpfiff ein solches besorgen. Dabei gibt es verschiedene Pakete, aus denen Ihr wählen könnt.

🎙 "Dresden wird mit Feuer kommen und hart in die Zweikämpfe gehen. Dann müssen wir noch härter zurückschlagen. Das ist unser Stadion und da wollen wir keine Punkte hergeben" 🎬 Scotty Kennedy und Carlo Boukhalfa im Trainingsvideo über das Heimspiel am Freitag⚪🔴⬇ #SSVSGD pic.twitter.com/7mWKcKQMky — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) November 24, 2021

Um Regensburg vs. Dresden - oder die 2. Liga allgemein - zu sehen, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. In diesem Paket gibt es auch noch alle Samstagsspiele der ersten Liga. Falls Ihr noch mehr Fußball bei Sky erleben wollt, ist vielleicht auch noch das Sport-Paket etwas für Euch, das die Premier League noch beinhaltet. Darüber hinaus gibt es mit dem Sport-Paket auch noch andere Sportarten in Eurem persönlichen Sky-Programm.

Die genauen Infos zu den Paketen und den damit verbundenen Kosten gibt es für Euch hier zusammengefasst.

Wenn Ihr das Abo bei Sky abgeschlossen habt, steht Eurem Fußball-Vergnügen mit Regensburg vs. Dresden nichts mehr im Weg. Ihr könnt einfach heute um 18.30 Uhr bei Sky einschalten und das Spiel genießen. Denn dann gibt es für Euch die 90 Minuten zwischen Regensburg und Dresden. Das Duell läuft auf Sky Sport 2 als Einzelspiel und auf Sky Sport 1 in der Konferenz mit der Partie zwischen Düsseldorf und Heidenheim.

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden heute live: Die 2. Liga im LIVE-STREAM

Das Fernsehen, wie wir es von früher kennen, wird in vielen Haushalten langsam vom Streaming abgelöst. Deshalb gibt es nicht nur die TV-Übertragung bei Sky, sondern auch noch eine andere, Internet-basierte Möglichkeit, die Partie zwischen Regensburg und Dresden zu verfolgen. Per LIVE-STREAM kommen die Szenen aus dem Jahnstadion zu Euch nach Hause - und wieder ist es Sky, das Euch mit den Live-Bildern versorgt. Denn der Pay-TV-Sender ist nicht nur für die Fernsehübertragung verantwortlich, sondern zeigt das Duell auch im LIVE-STREAM. Für diesen Stream hat Sky zwei Varianten, die wir Euch im Folgenden vorstellen.

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden heute live: Der LIVE-STREAM mit Sky Go

Mit dem Abschluss eines Abos bei Sky bekommt Ihr automatisch die Zugangsdaten für Sky Go, den Streaming-Service des Senders. Sky Go zeigt dabei den kompletten Inhalt des TV-Programms im Stream - natürlich nur je nachdem, welche Pakete Ihr vorher gebucht habt. Wichtigste Voraussetzung dafür, wie schon erwähnt: Ihr benötigt ein Abo. Wenn Ihr Euch für Sky Go entscheidet, bekommt Ihr hier den Zugang. Die Infos zu den verschiedenen Paketen von Sky und den damit verbundenen Kosten findet Ihr hier.

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden heute live: Der LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Neben Sky Go hat der Pay-TV-Sender auch noch Sky Ticket im Angebot. Auch bei Sky Ticket gibt es die LIVE-STREAMS aus dem Programm von Sky zu sehen, doch anders als bei Sky Go benötigt Ihr kein langfristiges Abonnement. Sky Ticket ist deutlich flexibler und kann zum Beispiel monatsweise gebucht werden.

Das, was Fußball-Fans interessieren dürfte, ist das Supersport-Ticket. Für 29,99 Euro pro Monat bekommt Ihr nicht nur Regensburg vs. Dresden und die anderen Partien aus der 2. Bundesliga im STREAM geliefert, sondern auch die Bundesliga, die Premier League und den DFB-Pokal. Je länger Ihr Euch bei Sky Ticket bindet, desto günstiger wird der Monatspreis: Wenn Ihr wisst, dass Ihr das Programm von Sky gut findet, dann gibt es auch ein Jahresticket, mit dem Ihr dann nur 19,99 Euro pro Monat zahlen müsst. Jetzt anmelden!

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff geben die beiden Trainer ihre Startaufstellungen bekannt. Schaut dann noch einmal hier vorbei.

