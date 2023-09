Jadon Sancho von Manchester United liegt offenbar Angebot aus Saudi-Arabien vor

Nachdem Jadon Sancho bei Manchester United in Ungnade gefallen ist, soll ihm nun eine Offerte aus Saudi-Arabien vorliegen.

WAS IST PASSIERT? Jadon Sancho hat offenbar ein Angebot für einen sofortigen Wechsel eines namentlich nicht genannten Klubs aus Saudi-Arabien vorliegen. Das berichtet Sport Italia.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 23-jährige Offensivspieler ist bei Manchester United und vor allem Trainer Erik ten Hag in Ungnade gefallen. Die Red Devils wären vermutlich nicht abgeneigt, Sancho trotz Vertrages bis 2026 so schnell wie möglich abzugeben.

WAS WURDE GESAGT? Der frühere BVB-Star hatte zuletzt seinen Trainer via X (vormals Twitter) scharf attackiert. "Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest! Ich werde nicht zulassen, dass die Leute Dinge sagen, die völlig unwahr sind. Ich habe mich diese Woche im Training sehr gut präsentiert. Ich glaube, dass es andere Gründe für diese Situation gibt, auf die ich nicht näher eingehen werde, aber ich bin schon seit langem der Sündenbock. Das ist nicht fair", schrieb Sancho, nachdem er nicht für das Spiel von United beim FC Arsenal nominiert worden war.

