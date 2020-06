Jack Grealish sieht Kevin De Bruyne auf einer Stufe mit Messi, Ronaldo und Mbappe

Aston-Villa-Star Jack Grealish hat für Kevin De Bruyne besonders viel übrig. Er vergleicht den Mann von Manchester City sogar mit Messi und Ronaldo.

Aston Villas Spielmacher Jack Grealish hat verraten, dass er sich in seinem Spiel an Kevin De Bruyne von orientiert und er den Belgier unter den Besten der Welt sieht.

"Ich liebe ihn einfach. Für mich ist er unglaublich und wahrscheinlich probiere ich, mein Spiel ein bisschen an ihm zu orientieren, vor allem wenn ich auf der Acht spiele", sagte Grealish bei Sky Sports über De Bruyne.

Grealish über De Bruyne: "Wahrscheinlich der beste Spieler der Premier League"

Der 24-Jährige, der bei Villa noch bis 2023 unter Vertrag steht, führte über den Ex-Wolfsburger aus: "Ich glaube, er hat absolut alles. Er kann so viel, dafür bekommt er nicht genug Anerkennung. Er ist wahrscheinlich der beste Spieler in der Premier League und im Moment auf einer Stufe mit Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappe."

De Bruyne war 2015 vom zu City gewechselt. In der aktuell noch wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Premier-League-Saison gelangen dem 28-Jährigen bisher in 26 Einsätzen acht Tore und 16 Vorlagen. De Bruynes Vertrag in Manchester läuft noch bis 2023.