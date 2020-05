Ex-Nationalspieler Jaap Stam wird neuer Trainer bei MLS-Klub Cincinnati

Der frühere niederländische Nationalspieler Jaap Stam übernimmt den Trainerposten beim FC Cincinnati aus der nordamerikanischen MLS.

Der frühere niederländische Nationalspieler Jaap Stam hat einen neuen Trainerjob in der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer ( ) gefunden. Der 47-Jährige steht zukünftig beim FC Cincinnati als Chefcoach an der Seitenlinie. Das teilte Generalmanager Gerard Nijkamp am Donnerstag mit.

Stam hatte zuletzt in seiner Heimat den Erstligisten Rotterdam trainiert, war im vergangenen Oktober nach nur knapp vier Monaten im Amt aber zurückgetreten. Zuvor hatte er beim PEC Zwolle in den Niederlanden sowie dem englischen Zweitligisten FC Reading gearbeitet.

Datum für Stams erstes Training bei Cincinnati noch offen

Bis zum Februar hatte Stams Landsmann Ron Jans Cincinnati gecoacht, hatte sein Amt nach Rassismus-Vorwürfen aber niedergelegt. Seitdem war Cincinnati von Interimscoach Yoann Damet ( ) betreut worden.

Wann Stam, der in seiner aktiven Karriere mit unter anderem vier Mal die Premier League sowie die gewann, seine neue Mannschaft erstmals trainieren kann, ist unklar. Der frühere Verteidiger wartet auf die Bestätigung seines Visums, da weiterhin Reisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie bestehen.

Die Spielzeit in der MLS ist seit dem 9. März unterbrochen. In der laufenden Saison sind erst zwei Spieltage absolviert.