Izabel Goulart: Das ist die Frau von Kevin Trapp

Kevin Trapp und Izabel Goulart sind bereits seit Jahren ein Paar, zeigen sich oft in der Öffentlichkeit zusammen. Doch wer ist die Brasilianerin?

Kevin Trapp und Izabel Goulart sind wohl eines der bekanntesten Paare im deutschen Fußball. Die beiden zeigen sich gemeinsam oft in der Öffentlichkeit, so war Izabel Goulart auch bei der WM in Katar vor Ort.

Doch wer ist die Brasilianerin und wie lange sind die beiden schon zusammen? GOAL wirft einen Blick auf Izabel Goulart und ihre Beziehung mit Kevin Trapp.

Frau von Kevin Trapp: Wer ist Izabel Goulart?

Izabel Goulart ist ein brasilianisches Model und in São Paulo geboren. Die 38-Jährige ist siebenmalige Mutter und begann ihre Modelkarriere bei der Marke Victoria’s Secret.

Aktuell lebt Goulart aufgrund ihres Model-Berufs in New York City.

Seit wann sind Kevin Trapp und Izabel Goulart zusammen?

Kevin Trapp und Izabel Goulart kamen Ende 2015 zusammen, bis Dezember 2013 war der SGE-Torhüter noch mit der Sportjournalistin Esther Sedlaczek liiert.

Im Jahr 2018 verlobten sich Trapp und Goulart dann. Der deutsche Nationalkeeper spricht Englisch, Französisch, Portugiesisch und Spanisch fließend, weshalb er mit seiner Verlobten problemlos kommunizieren kann.

Sind Kevin Trapp und Izabel Goulart verheiratet?

Bisher wurde lediglich am 5. Juli 2018 die Verlobung von Trapp und Goulart bekannt, geheiratet haben sie Medienberichten zufolge aber noch nicht.

"Wir scherzen oft über die Hochzeit", erklärte Goulart gegenüber der Bild und nannte anschließend die Gründe für die bisher ausgebliebene Hochzeit: "Als wir uns verlobt haben, war es ein arbeitsreiches Jahr in unseren Karrieren. Dann haben wir angefangen, die Hochzeit zu planen und dann kam Corona und all die schrecklichen Dinge, die damit einhergehen."

Haben Kevin Trapp und Izabel Goulart Kinder zusammen?

Das brasilianische Model hat zwar sieben Kinder, mit Kevin Trapp wurde bis dato aber in die Richtung nichts offiziell bekannt. Deshalb ist davon auszugehen, dass die 38-Jährige nur aus ihren vorherigen Ehen mit Marcelo Costa (2006) und Sebastian Gobbi (2003-2006) Kinder hat.

Izabel Goulart: Auf Instagram auch als Influencerin aktiv

Goulart liefert auf Instagram regelmäßig Content, verfügt auf der Social-Media-Plattform gar über stolze 4,5 Millionen Abonnenten.

Zu finden ist sie ganz einfach unter ihrem Namen "izabelgoulart". Hier haben wir ihr Profil aber auch verlinkt:

Izabel Goulart: Die wichtigsten Facts im Überblick

Ganzer Name Maria Izabel Goulart Dourado Geburtsort São Paulo Beruf Model Geburtsdatum 23. Oktober 1984 Mit Kevin Trapp zusammen seit Ende 2015 Verlobung 5. Juli 2018