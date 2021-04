Ex-Barca-Star Ivan Rakitic bestätigt lose Gespräche mit Bayern: "Hätte gerne für den FCB gespielt"

Ivan Rakitic stand 2019 in Kontakt mit dem FC Bayern München, es gab lose Gespräche. Hasan Salihamidzic soll sein Veto eingelegt haben.

Mittelfeldspieler Ivan Rakitic hat bestätigt, dass es 2019 für ihn die Möglichkeit gab, zum FC Bayern zu wechseln. Der Kroate stand seinerzeit noch beim FC Barcelona unter Vertrag, vergangenen Sommer kehrte er zum FC Sevilla zurück.

"Man hat mal darüber gesprochen, mehr aber nicht. Teil vom FC Bayern sein zu können, ist sicher eine Riesen-Ehre", sagte Rakitic im Interview mit Sport 1. Dass Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic damals sein Veto gegen eine Verpflichtung des Vize-Weltmeisters eingelegt haben soll, kommentierte Rakitic so: "Ganz ehrlich? Ich wusste davon wirklich nichts. Dass sich mein Kumpel Brazzo so entschieden hat, finde ich schade."

Ivan Rakitic: "Hätte sehr gerne mal für Bayern gespielt"

Er hätte sich "auf jeden Fall" über einen Wechsel nach München gefreut, führte der 33-Jährige aus. "Ich hätte sehr gerne mal für den FC Bayern gespielt. Das ist einer der größten Klubs auf der ganzen Welt und mit Manu und Toni (Bayerns Torwarttrainer Toni Tapalovic, d. Red.) habe ich da zwei gute Kumpels. Sie sind Freunde fürs Leben, ein Teil meiner Familie. Ich hätte mit den beiden in der Kabine gerne nochmal Gas gegeben. Leider kam es nicht dazu."

Rakitic war 2014 von Sevilla zu Barca gewechselt und kehrte 2020 zu den Andalusiern zurück. Als Vierter in LaLiga ist man bei nur sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Atletico Madrid aktuell noch im Rennen um die spanische Meisterschaft. "Der Verein hat in den vergangenen Jahren sehr viel richtig gemacht. Wir sind in der Champions League knapp an Borussia Dortmund und im Pokal an Barca gescheitert. Jetzt hoffen wir aber, dass wir erstmals in der Vereinsgeschichte zum zweiten Mal hintereinander in die Königsklasse kommen", betonte Rakitic. "Das ist ein Riesenziel für uns. Wir müssen aus ganz vielen Sachen lernen. Wir sollten die nächsten Spiele genießen und alles geben."

Rakitic hat in dieser Saison bis dato 44 Pflichtspiele absolviert (sechs Tore, vier Assists). Sein Vertrag läuft noch bis 2024.