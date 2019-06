Ivan Juric neuer Trainer bei Aufsteiger Hellas Verona

Der Kroate Ivan Juric übernimmt das Traineramt bei Hellas Verona. Die Norditaliener stiegen zuletzt unter Interimstrainer Aglietti in die Serie A auf.

Der italienische Erstligist Hellas Verona hat einen neuen Trainer verpflichtet. Der Kroate Ivan Juric wird den norditalienischen Klub, der nach einem Jahr Zweitklassigkeit die direkte Rückkehr in die schaffte, in die neue Saison führen. Das teilte Hellas am Freitag mit.

Der 43-jährige Juric unterzeichnete einen Einjahresvertrag und beerbt Interimstrainer Alfredo Aglietti, der den Aufstieg perfekt gemacht hatte. Juric hatte zuletzt den Erstligisten trainiert.