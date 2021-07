EM-Bilanz: War Italien schon einmal Europameister?

Die Italiener gelten als eine der größten Nationalmannschaften der Welt, aber ist die Squadra Azzurra schon einmal Europameister geworden?

27 Spiele ohne Niederlage, seit acht Partien ohne Gegentor - mit dieser beeindruckenden Bilanz im Rücken startete Italien in die EM 2021. Die Squadra Azzurra gilt wie meist als einer der Favoriten auf den EM-Titel und konnte diese Erwartungen bislang erfüllen: Neun Punkte in der Gruppenphase mit einem Torverhältnis von 7:0 sprechen eine deutliche Sprache.

Und auch wenn das Achtelfinale gegen Österreich umkämpfter war, als viele vermutet hätten, konnten sich die Italiener in der Verlängerung auch hier durchsetzen. Heute Abend (21.00 Uhr LIVE im TICKER) geht es in das Duell mit dem Weltranglistenersten Belgien.

In diesem mit Spannung erwarteten Spitzenspiel gelten die Azzurri also keinesfalls als Außenseiter. Mit Italien ist nach dem bisherigen Turnierverlauf definitiv zu rechnen. Die Mischung aus einer nahezu unbezwingbaren Defensive um die Altstars Chiellini und Bonucci, Offensivspielern im besten Fußballer-Alter wie Insigne oder Immobile und vielversprechenden jungen Akteuren wie Locatelli könnte ideal sein, um den EM-Titel zu holen.

Wer sich mit Italien beschäftigt, blickt auf eine der traditionell besten Nationalmannschaften der Welt. Doch hat es bei aller Qualität des viermaligen Weltmeisters auch schon einmal für den EM-Titel gereicht? Goal versorgt euch mit allen Infos zum bisherigen Abschneiden der Squadra Azzurra.

EM-Bilanz: So hat Italien in den vergangenen Jahren abgeschnitten

EM Teilnahme bis ... Platzierung 1960 nicht teilgenommen 1964 nicht qualifiziert 1968 Finale 1 1972 nicht qualifiziert 1976 nicht qualifiziert 1980 Spiel um Platz 3 4 1984 nicht qualifiziert 1988 Halbfinale - 1992 nicht qualifiziert 1996 Vorrunde - 2000 Finale 2 2004 Vorrunde - 2008 Viertelfinale - 2012 Finale 2 2016 Viertelfinale -

War Italien schon einmal Europameister? Das waren die besten EM-Platzierungen

Nachdem man am ersten Turnier 1960 nicht teilgenommen und sich vier Jahre später nicht für die Endrunde qualifiziert hatte, kam Italien bei der EM 1968 quasi auf Anhieb ins Finale. Kurios hierbei: da es im Halbfinale gegen die Sowjetunion nach 120 Minuten keinen Sieger gegeben hatte, kamen die Azzurri per Münzwurf ins Endspiel.

Dort wartete Jugoslawien, welches Weltmeister England im Halbfinale geschlagen hatte. Das Spiel endete nach Verlängerung 1:1, doch im Gegensatz zur vorherigen Runde wurde hier kein Münzwurf zur Entscheidung herangezogen, sondern es gab zwei Tage später ein Wiederholungsspiel. Dieses gewann Italien mit 2:0 und wurde am 10. Juni 1968 in Rom Europameister.

Es sollte nicht das letzte EM-Finale sein, für das sich die Südeuropäer qualifizierten. 2000 wartete ein wahrer Herzensbrecher auf die italienische Nationalmannschaft: Im Endspiel in Rotterdam führte man gegen Weltmeister Frankreich bis in die Nachspielzeit, ehe Sylvain Wiltord der Ausgleich gelang. In der anschließenden Verlängerung traf David Trezeguet für die Franzosen. Da damals der Golden-Goal-Modus galt, war das Spiel sofort zu Ende - Frankreich war Europameister.

Auch 2012 erreichte die Squadra Azzurra das EM-Finale, nachdem man im Halbfinale Deutschland bezwungen hatte. In Kiew traf man auf Spanien, den amtierenden Welt- und Europameister. Gegen die Dominanz der Iberer konnten die Azzurri nichts ausrichten. Nach einer klaren 0:4-Niederlage musste man sich ein weiteres Mal mit der Vize-Europameisterschaft begnügen.

EM-Bilanz: War Italien schon einmal Europameister?

Seit 1996 war Italien durchgehend für alle Europameisterschaften qualifiziert, der einzige Triumph ist allerdings schon 53 Jahre her. Trotz dem Erreichen von zwei Endspielen nach der Jahrtausendwende ist klar, dass die temperamentvollen Südländer endlich wieder nach einem EM-Titel greifen und ihre europäische Bilanz den globalen Erfolgen von vier Weltmeister-Trophäen angleichen wollen.

Hierbei drängt sich ob der bisherigen Turnierleistung beinahe schon die Frage auf: Wenn nicht jetzt, wann dann? Die italienische Mannschaft ist in der besten Verfassung seit langer Zeit, Torwart Gianluigi Donnarumma hat im Achtelfinale den zuvor von Landsmann Dino Zoff gehaltenen Uralt-Rekord hinsichtlich Minuten einer Nationalmannschaft ohne Gegentor gebrochen.

Trotz der defensiven Stabilität spielt die Squadra Azzurra nicht den traditionellen Catenaccio-Fußball, sondern drängt auch nach Führung noch auf Tore und eine attraktive Spielweise. Nun wartet im Viertelfinale gegen den Weltranglistenersten Belgien (21.00 Uhr LIVE im TICKER) der wohl größte Test auf Italien. Wenn diese Hürde gemeistert werden kann, ist den Azzurri alles zuzutrauen - auch der zweite EM-Titel in der Geschichte des Landes.