Italien trifft im EM-Finale am Sonntag auf England. Goal erklärt, wie das Endspiel im deutschen Fernsehen übertragen und kommentiert wird.

Im EM-Finale trifft England auf Italien - Anstoß im Wembley-Stadion in London ist am Sonntag um 21 Uhr. Schiedsrichter ist der Niederländer Björn Kuipers.

Nach einem Monat Fußballspektakel ist es nach dem heutigen Sonntag erst einmal vorbei: Die Fußball-EM wird nach 90 beziehungsweise 120 Minuten Finale zwischen Italien und England beendet sein - Unterhaltung und Aufregung gab es in den letzten 30 Tagen genug.

Italien und England sind die letzten beiden Teams, welche sich noch Chancen auf den Titel ausmalen können. Dabei ist Italien auch das einzige Team, welches jedes Spiel gewinnen konnte - wenn auch zwei Verlängerungen und ein Elfmeterschießen aushelfen mussten.

Fünf Jahre nach der letzten EM geht es heute darum, wer der Nachfolger Portugals als Europameister wird. Goal präsentiert in diesem Artikel, welcher Fernsehsender das Finale in London überträgt und wer die Übertragung dabei begleitet.

Wer zeigt / überträgt England vs. Italien heute live im TV und LIVE-STREAM? So läuft die EM 2021 ab

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Datum Finale 11. Juli 2021 | 21 Uhr Austragungsort Finale Wembley Stadion | London | Großbrittanien Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020

Italien vs. England heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des EM-Finals

Endlich ist es so weit! Nach 50 Begegnungen folgt noch eine letzte - die wichtigste von allen: Wer wird sich zum Europameister küren?

ZDF hat England vs. Dänemark übertragen - wer zeigt heute Italien vs. England heute LIVE?

In diesem Artikel wollen wir uns anschauen, welche Kommentator:innen und Expert:innen das Spiel begleiten. Allerdings wollen wir zuvor klären, welcher Sender die EM in diesem Sommer übertragen hat und heute noch überträgt.

Three Lions stehen bei der Fußball-EM im Finale, das Land ist in Partystimmung. Auf warnende Stimmen aus der Wissenschaft hört kaum jemand.#ITAENG | #FußballEM | #EM2020 | #euro2020 https://t.co/fzj7UpM1qC — ZDF sportstudio (@sportstudio) July 9, 2021

Das ZDF war der Fernsehsender, der zuletzt für die Ausstrahlung der EM zuständig war: England gegen Dänemark, das zweite Halbfinale, lief am Mittwoch im Zweiten Deutschen Fernsehen. Ist das heute ebenfalls der Fall?

EM-Finale heute im Free-TV: ZDF überträgt das Endspiel LIVE

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen: Ja, das ZDF überträgt heute das EM-Finale LIVE! Warum das gute Neuigkeiten sind? Ist doch logisch: Das ZDF überträgt sein Programm kostenlos, also im Free-TV!

Der Grund: Das ZDF gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wird staatlich unterstützt und ist daher ohne Mehrkosten zu empfangen! Ihr wisst nicht, wie ihr das ZDF empfangen könnt? Dann schaut mal hier.

Auch MagentaTV überträgt Fußball-EM im Pay-TV: So seht ihr England vs. Italien

Das ZDF ist nicht der einzige Fernsehsender, welcher die Europameisterschaft überträgt: Auch MagentaTV, also der Fernsehsender der Telekom, wird heute im Einsatz sein.

Bei dieser Europameisterschaft hatte Magenta einen entscheidenden Vorteil: Jedes einzelne Spiel dieser EM, also 51 Begegnungen an der Zahl, wurden (und werden noch) durch MagentaTV ausgestrahlt!

Nicht nur das: MagentaTV hat sich zusätzlich eine Menge Mühe gegeben und bekannte Menschen wie Johannes B. Kerner und Michael Ballack mit an Bord geholt. Der Nachteil an MagentaTV: Ihr müsst ein kostenpflichtiges Abonnement buchen, alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

Die Übertragung der EM 2021: Alle wichtigen Links zu der Europameisterschaft

Nicht nur im TV könnt ihr die Begegnung heute dank des ZDF kostenlos verfolgen - auch die Übertragung im Internet, also via LIVE-STREAM ist problemlos möglich! Dafür müsst ihr allerdings in Deutschland sein oder ein funktionierendes VPN (Virtual Private Network) nutzen. Diese Links sind für die Übertragung der EM im Internet wichtig:

EM 2021 - die Tabelle der Gruppe F: So ist Italien in die K.-o.-Runde gekommen

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Italien 3 7:0 7 5 2 Wales 3 3:2 1 4 3 Schweiz 3 4:5 -1 4 4 Türkei 3 1:8 -7 2

England auf der Eins: Die Tabelle der Gruppe D

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 England 3 2:0 2 7 2 Kroatien 3 4:3 1 4 3 Tschechien 3 3:2 1 4 4 Schottland 3 1:5 -4 1

EM 2021: Wer kommentiert England vs. Italien heute LIVE? Alle Infos rund um Moderation, Expertise und Kommentar

Wir haben es bereits angekündigt: Das ZDF, also das Zweite Deutsche Fernsehen, wird heute zusammen mit MagentaTV die Final-Begegnung zwischen Italien und England übertragen. Aber wer begleitet die Übertragung?

EM 2021: ZDF überträgt England gegen Italien heute LIVE

Die drei Fernsehsender, die in diesem Sommer die EM übertragen, also ARD, ZDF, MagentaTV, sind mit einem qualitativ hochwertigen Team bei der EM vertreten. Auch beim ZDF, welches wir uns jetzt genauer anschauen, ist das also der Fall.

Die Qualität auf den Experten- und Moderatorenplätzen zeigt sich auch heute wieder: Mit Jochen Breyer ist ein bekannter und beliebter Moderator im Einsatz, der meistens im aktuellen Sportstudio die Bundesligaspieltage begleitet.

Mertesacker, Kramer, Wagner: So zeigt das ZDF heute Italien gegen England

Nicht nur der Moderator taugt etwas, auch die anderen Menschen wissen etwas mit dem Sport anzufangen: Dass Christoph Kramer und Per Mertesacker Ahnung vom Fußball haben, haben sie spätestens beim WM-Sieg 2014 in Brasilien gegen Argentinien gezeigt.

Die Drei, also Breyer, Kramer und Mertesacker, werden vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpause zu sehen und hören sein. Während des Spiels übernehmen dann Oliver Schmidt und Sandro Wagner, die die Partie von den Kommentatorenplätzen aus begleiten.

England vs. Italien LIVE: So läuft die Fußball-EM heute im ZDF

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr (Im Anschluss an Terra X)

: 20.15 Uhr (Im Anschluss an Terra X) Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Begegnung : England vs. Italien

: England vs. Italien Moderation : Jochen Breyer

: Expertise : Christoph Kramer Per Mertesacker

: Kommentar : Oliver Schmidt Sandro Wagner

Fußball-EM 2021 LIVE im Fernsehen: Das sind die Teams der TV-Sender bei der Europameisterschaft

ARD / Das Erste ZDF MagentaTV Moderation Jessy Welmer Alexander Bommes Matthias Opdenhövel Esther Sedlazcek Micky Beisenherz

Expertise Kevin-Prince Boateng Bastian Schweinsteiger Almuth Schult Stefan Kuntz

Kommentar Gerd Gottlob Tom Bartels Florian Naß Thomas Broich (als Co-Kommentator)

Moderation Jochen Breyer Katrin Müller-Hohenstein Sven Voss

Expertise Per Mertesacker Christoph Kramer Sandro Wagner Peter Hyballa Manuel Gräfe

Kommentar Claudia Neumann Bela Rethy Oliver Schmidt Martin Schneider Ariane Hingst (als Co-Kommentatorin) Hanno Balitsch (als Co-Kommentator)

Moderation: Johannes B. Kerner Sascha Bandermann Anett Sattler Thomas Wagner

Expertise Michael Ballack Fredi Bobic Jan Henkel Manuel Baum

Kommentar Wolff Fuss Marco Hagemann Jan Platte Markus Höhner Christian Straßburger Benni Zander



Die entscheidenden Spiele bei der EM: Die Übertragung heute der Europameisterschaft